Confirman la identidad de dos víctimas del presunto asesino serial de Jujuy
El fiscal Guillermo Beller confirmó que los análisis de ADN realizados sobre los restos hallados dieron resultado positivo: corresponden a Jorge Anachuri y Sergio González.
El fiscal que investiga a Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy, confirmó este miércoles que los estudios de ADN permitieron identificar a dos de las personas que se encontraban desaparecidas.
El fiscal Guillermo Beller indicó que los restos humanos hallados en la casa del acusado, situada en la localidad de Maimará, corresponden a Jorge Omar Anachuri y Sergio Alejandro González.
Jorge Anachuri fue visto por última vez el 25 de julio en la calle Perú, del barrio Mariano Moreno, en San Salvador de Jujuy. Tenía una altura de 1,80 metros, tez trigueña, ojos marrones y una condición de discapacidad.
En tanto, Sergio González desapareció el 4 de julio en el barrio Coronel Arias. Era de contextura delgada, medía 1,55 metros, tenía tez blanca, cabello negro con canas, ojos oscuros y uno de ellos presentaba estrabismo.
El fiscal Beller, representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA), destacó que este avance representa un “resultado significativo” dentro del proceso de investigación que se viene desarrollando.
Asimismo, señaló que continúan los estudios sobre otros perfiles genéticos obtenidos, con el objetivo de confirmar la identidad de más víctimas.
Hasta el momento, las personas que siguen desaparecidas son Juan Carlos González (60), Juan José Ponce (51) y Miguel Ángel Quispe (60).
En paralelo, este martes llegó a la provincia un equipo forense especializado en entomología, que analizará los insectos presentes en los restos para establecer estimaciones sobre la fecha de muerte.
También arribaron a Jujuy antropólogos con un georradar perteneciente a Gendarmería Nacional, que se utilizará para detectar posibles irregularidades en el suelo o elementos sospechosos tanto en la vivienda del acusado como en otros dos puntos de interés, según explicó el fiscal.
Es de suma importancia destacar que Matías Jurado, de 37 años, continúa detenido con prisión preventiva en el penal de Gorriti, imputado por homicidio con ensañamiento.
El acusado tiene antecedentes penales: fue arrestado por primera vez a los 17 años, y posteriormente detenido en 2017 por robo agravado, y en 2018 por amenazas en ocasión de robo. Aunque fue condenado a tres años y cuatro meses de prisión, recuperó la libertad en 2020.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario