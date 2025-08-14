Confirman la identidad de dos víctimas del presunto asesino serial de Jujuy

Asimismo, señaló que continúan los estudios sobre otros perfiles genéticos obtenidos, con el objetivo de confirmar la identidad de más víctimas.

Hasta el momento, las personas que siguen desaparecidas son Juan Carlos González (60), Juan José Ponce (51) y Miguel Ángel Quispe (60).

En paralelo, este martes llegó a la provincia un equipo forense especializado en entomología, que analizará los insectos presentes en los restos para establecer estimaciones sobre la fecha de muerte.

También arribaron a Jujuy antropólogos con un georradar perteneciente a Gendarmería Nacional, que se utilizará para detectar posibles irregularidades en el suelo o elementos sospechosos tanto en la vivienda del acusado como en otros dos puntos de interés, según explicó el fiscal.

Es de suma importancia destacar que Matías Jurado, de 37 años, continúa detenido con prisión preventiva en el penal de Gorriti, imputado por homicidio con ensañamiento.

El acusado tiene antecedentes penales: fue arrestado por primera vez a los 17 años, y posteriormente detenido en 2017 por robo agravado, y en 2018 por amenazas en ocasión de robo. Aunque fue condenado a tres años y cuatro meses de prisión, recuperó la libertad en 2020.