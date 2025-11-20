Aumenta la cantidad de pasajeros transportados por Aerolíneas Argentinas durante el fin de semana largo
La cifra representa un incremento del 2% respecto del mismo período de 2024. Cuáles son los 15 vuelos más elegidos.
Aerolíneas Argentinas anunció este jueves que transportará a 180 mil pasajeros durante el tan esperado próximo fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional. La cifra representa un incremento del 2% respecto al mismo período del año pasado.
El movimiento turístico alcanzará su pico entre el jueves por la tarde y el viernes por la mañana, y se extenderá hasta el lunes con el regreso de los viajeros.
El nivel de demanda permitirá alcanzar un factor de ocupación del 91%, es decir, 5 puntos más que en 2024. La compañía registra un desempeño especialmente sólido en el mercado doméstico, con altos índices de ocupación en los principales destinos turísticos.
Los 15 vuelos más elegidos para el fin de semana largo
En esta oportunidad, son 15 las rutas que concentran casi el 60% del total de pasajeros que serán transportados durante este fin de semana largo.
- Buenos Aires – Bariloche
- Buenos Aires – Ushuaia
- Buenos Aires – El Calafate
- Buenos Aires – Iguazú
- Buenos Aires – Mendoza
- Buenos Aires – Córdoba
- Buenos Aires – Salta
- Buenos Aires – Neuquén
- Buenos Aires – Comodoro Rivadavia
- Buenos Aires – Tucumán
- Buenos Aires – Trelew
- El Calafate – Ushuaia
- Buenos Aires – Mar del Plata
- Buenos Aires – Bahía Blanca
- Buenos Aires – Jujuy
“Aerolíneas Argentinas continúa consolidando su rol como principal operador aéreo del país, impulsando el turismo y fortaleciendo la conectividad entre las distintas regiones de la Argentina”, sostuvieron desde la empresa.
Luego del último fin de semana extra largo del año, la compañía apuesta por una temporada de verano exitosa con una oferta ampliada a los principales destinos turísticos nacionales e internacionales.
El Gobierno habilitó a una nueva low-cost para vuelos directos entre Buenos Aires y Madrid
El gobierno de Javier Milei habilitó este jueves a una aerolínea low-cost a operar en la Argentina. Se trata de la compañía Plus Ultra, la cual realizará vuelos directos entre Buenos Aires y Madrid.
La compañía española ya comenzó a vender tickets y prevé inaugurar el servicio en mayo, ampliando así la oferta que hoy brindan Aerolíneas Argentinas, Iberia y Air Europa.
Según informó la aerolínea, las tarifas promocionales para los vuelos —que comenzarán el 24 de mayo— parten desde 930 dólares ida y vuelta con equipaje incluido, mientras que la clase ejecutiva inicia en 2.780 dólares.
En una primera etapa, la ruta contará con dos frecuencias semanales, y podría incrementarse a cuatro en julio, en función de la demanda y la disponibilidad de flota.
Así quedó plasmado en la Disposición 40/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial, con la autorización de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación.
El texto firmado por el subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Adrián Gómez, habilita a la empresa “a explotar servicios internacionales de transporte aéreo de pasajeros y cargas, de forma combinada” entre ambas capitales.
La llegada a Argentina se enmarca en el proceso de expansión de Plus Ultra, fundada en 2011 por exdirectivos de Air Madrid y con base en el aeropuerto de Madrid-Barajas.
La compañía busca reforzar su presencia en América Latina, un mercado altamente competitivo para las aerolíneas españolas, y este año incorporará dos Airbus A330, además de aumentar frecuencias en sus destinos de largo alcance.
Con Buenos Aires, la empresa sumará su quinto destino latinoamericano, junto con Bogotá, Cartagena de Indias, Lima y Caracas, y elevará a ocho sus rutas regulares. Además, continúa ofreciendo vuelos chárter y servicios de leasing para otras aerolíneas y operadores turísticos, lo que le permite operar en 18 países de cuatro continentes.
Actualmente, el corredor entre Madrid y Buenos Aires es atendido por Aerolíneas Argentinas, Iberia y Air Europa. La propia Iberia anunció que el año próximo tendrá días con hasta cuatro vuelos diarios, reflejo del crecimiento sostenido de la demanda. En los últimos meses, España se consolidó como uno de los destinos preferidos por los argentinos, tanto por turismo como por motivos familiares, y una mayor competencia podría contribuir a moderar tarifas que en 2024 superaron los 1.600 dólares en temporada alta.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario