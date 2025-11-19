Quién es Aldana Masset, la excantante de Agapornis que dejó boquiabiertos a todos en Miss Universo 2025

Durante estos días, se lleva a cabo en Tailandia la competencia de Miss Universo 2025. La representante argentina, en la edición número 74 del concurso, es Aldana Masset, una joven de 25 años oriunda de Valle María, Entre Ríos. Cabe señalar que la modelo había participado anteriormente de Miss Universo Argentina en 2019, convirtiéndose en la primera enterriana en imponerse en los últimos 70 años, dado que la última había sido la Coca Sarli, en 1955.