El conmovedor mensaje de la hermana de Lara Gutiérrez, a dos meses del triple crimen narco
Su hermana Agostina compartió sentidas publicaciones en redes sociales sobre una de las tres víctimas del crimen de Florencio Varela.
A dos meses del triple crimen narco de Florencio Varela, la familia de Lara Gutiérrez, una de las víctimas, la recordó con conmovedores mensajes. La adolescente tenía solo 15 años cuando fue asesinada junto a Brenda del Castillo y Morena Verdi.
“Es muy difícil llegar sin vos, es muy difícil buscarte y no encontrarte, es muy difícil aceptar ir a visitarte así”, comenzó el emotivo posteo de Agostina en las historias de su cuenta de Instagram, donde compartió una imagen desde el Cementerio Campo Santo ubicado en González Catán, donde descansan los restos de la adolescente de apenas 15 años.
“Mi mitad de vida se fue con vos. Tantas cosas por vivir teníamos, pasaron dos meses, se acerca tu cumpleaños y se está haciendo más difícil encontrarte”, continúo Agostina.
“No llegás más y nos dolés todos los días mi reynita. Me doy cuenta la gran falta que haces. Eras la alegría para todos. Te amo con todo mi corazón hermana"., agregó en la misma publicación donde se ven varias flores de colores junto a una remera blanca que lleva estampada una foto de Lara con la frase “solo muere quien se olvida” y la leyenda "Ni Una Menos".
Poco después, Agostina publicó una foto de su infancia donde se la ve sosteniendo en brazos a su hermana: “Todo lo que daría para que vuelvas a nacer, mi vida, y estemos juntas de vuelta. Yo no estoy preparada para una vida sin vos. Es tan injusta la vida, es tan difícil esto, quisiera tener la fuerza que tenías vos para todo”, escribió.
“Te voy a seguir esperando toda la vida, mi reynita. Me dejaste un vacío que nada lo va a arreglar”, concluyó la joven, que acompañó ambas publicaciones con la canción “Sin despedir”, de la cantante mexicana Carla Morrison.
Triple crimen de Florencio Varela: cómo avanza la causa
Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez desaparecieron el viernes 19 de septiembre cuando fueron llevadas engañadas a una supuesta fiesta por la que les pagarían 300 dólares a cada una. Las pasaron a buscar en una Chevrolet Tracker blanca por La Matanza y se las llevaron hasta la ubicación en donde se iba a llevar adelante el supuesto evento.
Tras las denuncias de las familias y una ardua búsqueda, el miércoles 24, los cuerpos de las tres jóvenes fueron encontrados enterrados en el patio de una casa en Florencio Varela. Las autopsias confirmaron que fueron torturadas, golpeadas y asesinadas.
El pasado 11 de noviembre, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 del Departamento Judicial de Morón aceptó estar a cargo del expediente de la causa tras confirmarse que los crímenes guardan relación con una red de narcotráfico de alcance nacional.
El paso del expediente al fuero federal se dio luego de la detención de Joseph Freyser Zabaleta Cubas, más conocido como “Señor J“, quien fue acusado de haber planificado los asesinatos de Lara, Brenda y Morena
El detenido, de nacionalidad peruana, es investigado por una causa por narcotráfico y señalado como el líder de una organización narco.
Hasta el momento, son nueve los detenidos por los homicidios: Miguel Ángel Villanueva Silva, Celeste Magalí González Guerrero, Víctor Sotacuro (“El Duro” o “Chato”), Tony Jansen Valverde (“Pequeño J” o “Julio”), Matías Agustín Ozorio, Milagros Florencia Ibañez, Maximiliano Andrés Parra, Iara Daniela Ibarra y Ariel Jeremías Alexis Giménez.
En tanto, otros tres continúan prófugos: Alex Roger Idone Castillo, Manuel David Valverde Rodríguez y David Gustavo Morales Huamani (“El Loco David”).
