El conmovedor mensaje de la hermana de Lara Gutiérrez, a dos meses del triple crimen narco

“Te voy a seguir esperando toda la vida, mi reynita. Me dejaste un vacío que nada lo va a arreglar”, concluyó la joven, que acompañó ambas publicaciones con la canción “Sin despedir”, de la cantante mexicana Carla Morrison.

Lara Gutiérrez

Triple crimen de Florencio Varela: cómo avanza la causa

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez desaparecieron el viernes 19 de septiembre cuando fueron llevadas engañadas a una supuesta fiesta por la que les pagarían 300 dólares a cada una. Las pasaron a buscar en una Chevrolet Tracker blanca por La Matanza y se las llevaron hasta la ubicación en donde se iba a llevar adelante el supuesto evento.

Tras las denuncias de las familias y una ardua búsqueda, el miércoles 24, los cuerpos de las tres jóvenes fueron encontrados enterrados en el patio de una casa en Florencio Varela. Las autopsias confirmaron que fueron torturadas, golpeadas y asesinadas.

desaparicion Lara Brenda y Morena De izq. a dcha.: Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi

El pasado 11 de noviembre, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 del Departamento Judicial de Morón aceptó estar a cargo del expediente de la causa tras confirmarse que los crímenes guardan relación con una red de narcotráfico de alcance nacional.

El paso del expediente al fuero federal se dio luego de la detención de Joseph Freyser Zabaleta Cubas, más conocido como “Señor J“, quien fue acusado de haber planificado los asesinatos de Lara, Brenda y Morena

El detenido, de nacionalidad peruana, es investigado por una causa por narcotráfico y señalado como el líder de una organización narco.

Hasta el momento, son nueve los detenidos por los homicidios: Miguel Ángel Villanueva Silva, Celeste Magalí González Guerrero, Víctor Sotacuro (“El Duro” o “Chato”), Tony Jansen Valverde (“Pequeño J” o “Julio”), Matías Agustín Ozorio, Milagros Florencia Ibañez, Maximiliano Andrés Parra, Iara Daniela Ibarra y Ariel Jeremías Alexis Giménez.

En tanto, otros tres continúan prófugos: Alex Roger Idone Castillo, Manuel David Valverde Rodríguez y David Gustavo Morales Huamani (“El Loco David”).