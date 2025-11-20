Brutal pelea en una cancha de Fútbol 5 en Merlo: "Si te metés, te pego un corchazo"

pelea merlo



La víctima, identificada como M.A.T., debió ser atendida de urgencia en el Hospital Héroes de Malvinas. Tras varias horas de observación, fue dada de alta y se encuentra fuera de peligro. Sin embargo, el testigo que habló con este medio aseguró que el chico “está muy golpeado, lo dejaron destrozado”.

“Se retiraron del lugar amenazando y tienen amenazados a todos los chicos que son menores. Se fueron y los siguen buscando”, detalló. La Policía determinó que los agresores ingresaron a la cancha debido a que había un conflicto previo con la víctima.

En el parte oficial, emitido por la Comisaría 6ª de Merlo, se identificó a los dos sospechosos: Enzo Sebastián Alegre (27) y su hermano, J.I.G (17). Uno de ellos, según el video, tenía un arma con la que intimidó a los presentes.

De acuerdo a lo que informaron medios locales como Primer Plano, las autoridades policiales y judiciales del municipio iniciaron actuaciones de oficio tras la viralización de la filmación, ya que por el momento no hubo una denuncia.

Ahora, el trabajo de las autoridades está dirigido a intentar determinar quién es el mayor que pegó la patada y que podría enfrentar cargos. Interviene la UFI N°$ a cargo de la fiscal Salevsky.