Brutal pelea en una cancha de Fútbol 5 en Merlo: "Si te metés, te pego un corchazo"
El hecho ocurrió en Mariano Acosta y quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales. El agresor se dio a la fuga y es buscado por la Justicia.
Un violento episodio tuvo lugar en Merlo, cuando un adolescente fue atacado brutalmente durante una pelea en un complejo de fútbol 5 conocido como La cancha del Pola, ubicado sobre la calle Tonelero al 500, en la localidad de Mariano Acosta.
La escena fue registrada en un video que luego se viralizó en redes sociales. En las imágenes se puede ver cómo dos adolescentes inician una riña, mientras otro joven, mayor de edad, amenaza al resto de los presentes para que no intervengan. “Si te metés, te doy un corchazo”, se escucha decir.
Segundos después, uno de los jóvenes se lanzó sobre el chico de 16 años y lo golpeó con tal violencia que lo dejó inconsciente en el piso.
“Le dio la patada entre el tabique y el ojo y lo desmayó. Y al que estaba peleando con él le pegó una piña”, contó una persona que presenció el ataque a TN.
La víctima, identificada como M.A.T., debió ser atendida de urgencia en el Hospital Héroes de Malvinas. Tras varias horas de observación, fue dada de alta y se encuentra fuera de peligro. Sin embargo, el testigo que habló con este medio aseguró que el chico “está muy golpeado, lo dejaron destrozado”.
“Se retiraron del lugar amenazando y tienen amenazados a todos los chicos que son menores. Se fueron y los siguen buscando”, detalló. La Policía determinó que los agresores ingresaron a la cancha debido a que había un conflicto previo con la víctima.
En el parte oficial, emitido por la Comisaría 6ª de Merlo, se identificó a los dos sospechosos: Enzo Sebastián Alegre (27) y su hermano, J.I.G (17). Uno de ellos, según el video, tenía un arma con la que intimidó a los presentes.
De acuerdo a lo que informaron medios locales como Primer Plano, las autoridades policiales y judiciales del municipio iniciaron actuaciones de oficio tras la viralización de la filmación, ya que por el momento no hubo una denuncia.
Ahora, el trabajo de las autoridades está dirigido a intentar determinar quién es el mayor que pegó la patada y que podría enfrentar cargos. Interviene la UFI N°$ a cargo de la fiscal Salevsky.
