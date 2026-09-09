Brutal femicidio en Ituzaingó: un joven mató de un tiro en el cuello a su novia de 18 años e hirió a su suegro

El presunto agresor tiene 19 años y continúa prófugo. La causa quedó bajo secreto de sumario y los efectivos revisan cámaras y testimonios para reconstruir lo ocurrido. Desde la Comisaría 4ª informaron que el rastrillaje sigue activo hasta lograr la detención del sospechoso esta madrugada.

Vecinos mostraron conmoción por el suceso y pidieron respuestas a las autoridades locales.Familias del barrio afirmaron que no esperaban una tragedia semejante en esa cuadra. La investigación se enfoca en determinar el móvil preciso y si hubo antecedentes de violencia entre la pareja antes del femicidio en Ituzaingó ayer por la tarde.