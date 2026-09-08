Tras negociaciones, se respeta la Ley 26.541 y el feriado pasa al lunes: cómo es el finde largo de septiembre

Cómo es el impacto del feriado en los comercios

En el plano salarial, el régimen aplicable está determinado por la Ley 26.541, la cual establece que la fecha se rige bajo las mismas normativas que un feriado nacional. Por este motivo, aquellos empleados del sector que deban prestar servicios durante esa jornada deberán percibir el doble de su remuneración habitual, aplicándose un recargo del 100% sobre el salario diario. Asimismo, la legislación prohíbe utilizar el día como franco compensatorio por el descanso semanal, por lo que los empleadores no pueden reemplazar la retribución económica por otra jornada libre.

En términos operativos, el traslado del asueto impactará de forma directa en la dinámica comercial de centros urbanos y paseos de compras.

Por lo general, las grandes cadenas de hipermercados, shoppings y locales de indumentaria en centros comerciales optan por mantener sus puertas cerradas durante todo el día, mientras que los comercios de cercanía y almacenes de barrio atendidos por sus propios dueños o aquellos empleados que acuerden trabajar operan con normalidad.