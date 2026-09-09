Murió Samuel "Chiche" Gelblung, emblemático periodista y fundador de minutouno.com

El envío redefinió el periodismo de investigación y actualidad en la pantalla chica argentina, utilizando recursos inéditos para la época como el detector de mentiras o recreaciones de alto impacto mediático como la recordada autopsia a un extraterrestre.

Chiche también condujo 70 20 Hoy, un ciclo enfocado en informes periodísticos profundos, historias urbanas y primicias de espectáculos y política, transmitido en canales como El Trece, Canal 9 y América. Además, fue el conductor principal de Crónica HD, donde su estilo frontal y directo se ensambló perfectamente con la histórica identidad del canal.

En radio, Chiche condujo La Supermañana por Radio Libertad a partir de 1993, un formato muy exitoso de debate, humor y actualidad. A partir de 1998, encabezó con amplio liderazgo de audiencia su programa "Edición Chiche" por Radio 10, para luego trasladar su estilo a emisoras líderes como Radio Mitre, Radio Rivadavia y Radio Del Plata.

Considerado un pionero digital, fue un adelantado a las tendencias informativas en internet al fundar y dirigir Minutouno.com, el primer diario pensado exclusivamente para la web en el país. Posteriormente creó el portal de actualidad Infoveloz. A lo largo de su carrera, cosechó más de diez premios Martín Fierro, incluyendo el prestigioso Martín Fierro de Oro de Cable, además de distinciones a la trayectoria otorgadas por entidades de prestigio como la Fundación Konex.