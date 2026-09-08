El Gobierno avaló un salario básico inicial de $2.719.040 y una suma retroactiva adicional
Se trata del acuerdo alcanzado por el Sindicato de Aceiteros, uno de los gremios con mejores escalas salariales al momento.
La Federación Aceitera (FTCIODyARA) y el SOEA San Lorenzo sellaron un nuevo acuerdo paritario con las cámaras empresarias del sector (CIARA, CIAVEC y CARBIO). Con esta firma, el salario básico inicial para la categoría peón ascendió a $2.578.400 desde julio de 2026 y alcanzó los $2.719.040 a partir de septiembre de 2026.
Si bien el acuerdo fue firmado a fines de junio, durante este mes de septiembre alcanzó un nuevo piso salarial que pocos tienen y que, como se mencionó anteriormente, supera los 2.700.000 de básico, lo que fue calificado por el sector como una "nueva conquista" en las negociaciones.
Cuál es el salario más alto en el gremio de Aceiteros
La categoría H, la más alta en la escala salarial de Aceiteros, alcanzó un salario básico de 3.528.869,92.- para septiembre, superando ampliamente el sueldo necesario para sostener a una familia de cuatro integrantes.
El mensaje del gremio de Aceiteros tras el notable ascenso salarial
Desde la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) destacaron haber defendido "el reclamo paritario de nuestras organizaciones gremiales, fundamentado en el derecho a un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) según su definición en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, que asegure a los trabajadores sin carga de familia, en su jornada legal de trabajo, la satisfacción de las 9 necesidades: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión".
Y añadieron: "Lo hicimos en un contexto donde el gobierno y las patronales han desatado un ataque en todas las líneas contra la clase trabajadora argentina. Su punto máximo es la regresiva reforma laboral, con la que avanzan contra derechos históricos y pretenden limitar, hasta el punto de la prohibición, el ejercicio constitucional de la huelga".
En este sentido, defendieron su "firme voluntad para defender sus derechos con unidad y conciencia de clase".
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