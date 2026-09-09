Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 9 de septiembre

Jueves: Se perfila como la jornada más templada del periodo. El cielo se presentará mayormente nublado en la madrugada y parcialmente nublado durante el resto del día, con temperaturas que irán desde los 9 °C de mínima hasta los 20 °C de máxima.

Viernes: El clima comenzará a desmejorar con el ingreso de aire más frío. El organismo prevé una jornada con cielo nublado y un descenso en los registros, estableciendo una mínima de 10 °C y una máxima que no superará los 16 °C.

Sábado: El fin de semana abrirá con un marcado desplome térmico. El cielo se mantendrá mayormente nublado y el ambiente será sumamente frío, con una mínima de 6 °C y una máxima que apenas rozará los 12 °C.