Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 9 de septiembre
El Servicio Meteorológico Nacional espera otra jornada fresca pero con buenas condiciones del clima en el AMBA.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transita una semana de transición climática marcada por la variabilidad en el estado del tiempo, y si bien el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) espera más jornadas con buenas condiciones del clima, no se descarta un nuevo desplome térmico.
De acuerdo con el informe oficial del organismo, este miércoles el día comenzará con cielo despejado en la madrugada, pasando a parcialmente nublado durante la mañana y la tarde, para cerrar con el cielo mayormente nublado hacia la noche, con registros que oscilarán entre los 8 °C de mínima y los 19 °C de máxima.
Las condiciones se mantendrán estables en el arranque, permitiendo que la amplitud térmica se recupere paulatinamente tras el rigor del frío polar que predominó en la región durante los días previos.
El clima extendido: un jueves templado y el brusco descenso del fin de semana
El panorama meteorológico exhibirá modificaciones más notorias a partir del tramo final de la semana laboral, configurando el siguiente escenario térmico:
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Jueves: Se perfila como la jornada más templada del periodo. El cielo se presentará mayormente nublado en la madrugada y parcialmente nublado durante el resto del día, con temperaturas que irán desde los 9 °C de mínima hasta los 20 °C de máxima.
Viernes: El clima comenzará a desmejorar con el ingreso de aire más frío. El organismo prevé una jornada con cielo nublado y un descenso en los registros, estableciendo una mínima de 10 °C y una máxima que no superará los 16 °C.
Sábado: El fin de semana abrirá con un marcado desplome térmico. El cielo se mantendrá mayormente nublado y el ambiente será sumamente frío, con una mínima de 6 °C y una máxima que apenas rozará los 12 °C.
Domingo: Las condiciones tenderán a estabilizarse levemente, despidiendo el descanso semanal con un ambiente fresco, cielo parcialmente nublado, y temperaturas que se moverán entre los 4 °C de mínima y los 13 °C de máxima.
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