Brutal golpiza a una nena de 14 años en San Martín: "La podrían haber matado"

La brutal secuencia quedó registrada en un video grabado por testigos, también alumnos del colegio, que prefirieron filmar la golpiza antes que intervenir para detener a la agresora.

Desde este episodio, la adolescente no va al colegio porque tiene miedo de que le vuelvan a pegar.

golpiza bullying escuela tres de febrero

“Hace tres semanas que le vienen haciendo bullying en el colegio, le dicen de todo, la cargan, la empujan cuando va al baño...”, expresó hoy Jazmín, madrina y tutora de la víctima.

Tras uno de los episodios, Ailín se acercó a hablar con la asistente social del colegio, que a su vez habló con la agresora. Sin embargo, esto habría ocasionado la furia de la segunda, que respondió con la brutal golpiza.

Mientras tanto, las autoridades del colegio prefirieron no hablar con los medios ni tomar medidas para con la agresora: “Nadie me llamó para preguntarme si estaba bien, si necesitaba algo. Esto se tiene que hacer público y se tiene que terminar. Que tomen conciencia de que es una menor y la podrían haber matado de tantos golpes que le dieron en la cabeza”, manifestó Jazmín.

“Le dejaron cinco hematomas en la cabeza, le dieron 16 piñas y una patada en la cara. Se ve claramente que ella no se pudo defender, porque en mi casa no le enseño de violencia Quiero que paren con todo esto. Ella está muy angustiada y no quiere volver al colegio”, contó la madrina de la víctima.

Y luego agregó: “Se frenaron porque una chica les dijo que pararan, porque ya la tenían en el piso y no sé qué más le podrían haber hecho. Las disculpas ya no me sirven ahora, quiero que se hagan cargo de lo que le hicieron”.

Por parte de la agresora, la mujer relató en C5N que “la madre no se hace responsable” de lo sucedido y le dejó un mensaje a cámara: “Te pido que te encargues de tu hija porque lo que hizo no tiene perdón de Dios”.

Tras lo ocurrido, el director de la escuela organizó una reunión a la que citó a Jazmín junto a otras madres, entre ellas la de la agresora, quien no asistió al encuentro y justificó que su hija “se manejaba así en el colegio, a las piñas”.

La situación escaló en violencia al día siguiente cuando, en la puerta del colegio, la madre de la agresora enfrentó a Jazmín y tanto la mujer como su hija comenzaron a insultarla y a pegarle, junto a otro hombre.

“Las metieron al colegio a las dos, quedaron ahí encerradas como si fuesen víctimas, cuando la única víctima acá es Ailín. Llamaron a dos patrulleros para que yo me retirara del lugar", contó Jazmín, quien aprovechó para hacer la denuncia formal ante la Policía bonaerense.

De parte del colegio, la única respuesta la dio la mujer que había asistido a Ailín los días previos: “La asistente social dijo que se sentía culpable y arrepentida por no haberme llamado para que la venga a buscar. Quizás, si me hubiese llamado para que venga, esto no hubiese pasado”.