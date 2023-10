Así fue el emotivo regreso del equipo de C5N desde Israel

Luego de un intenso viaje de regreso desde Tel Aviv, haciendo escala en Madrid, Michi y Pizzuto llegaron finalmente este miércoles a la mañana al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde fueron recibidos con un gran abrazo por la cronista Paula Avellaneda. “Muchísimas gracias a los dos. En nombre de todos, los felicito por el trabajo que hicieron y los riesgos que tomaron”, les expresó su colega con mucha emoción.

“Fueron días bastantes fuertes, difíciles. Todo escenario de guerra es terrible. Pudimos trabajar y recorrer gran parte de lo que había ocurrido en Israel, tanto en los kibutz como en la fiesta. Dialogamos con los familiares y, particularmente, con los argentinos que tienen personas desaparecidas o asesinadas”, contó Gaby Michi sobre la experiencia. “Es desgarrador. El escenario de guerra es destrucción, muerte, dolor... Y uno trataba de reflejar lo que se vivía lo más rigurosamente posible. Es muy movilizador”, agregó.

Gabriel Michi y Ezequiel Pizzuto C5N

El encargado de retratar las terribles imágenes fue Ezequiel Pizzuto, quien detrás del lente realizó un trabajo impecable: “Creo que la cámara te pone una coraza. En el momento que estás trabajando sos profesional y no pensás. Cuando apagás la cámara y pensás en las imágenes que hiciste, es muy difícil no emocionarse ni pensar en el dolor de las personas que están sufriendo en ese instante”, consideró el camarógrafo de C5N.

A su momento, Michi relató algunos de los momentos de mayor tensión que vivieron durante la cobertura en Israel: “El día que visitamos Ascalón, que es la ciudad más bombardeada, nos pasó de todo. En las cinco horas que estuvimos ahí sonó la sirena cinco veces. El momento más dramático lo vivimos estando en el medio del campo, cuando empezaron a sonar las sirenas y no teníamos dónde refugiarnos. Arriba nuestro explotaban los misiles y veíamos cómo funcionaba la Cúpula de Hierro con la respuesta de Israel para interferir el ataque".

Desde el piso del canal, Rubén Suárez y Lucila Entín, conductores de "Mañanas Argentinas", también recibieron a sus compañeros y destacaron, en particular, el trabajo del camarógrafo: “Ezequiel Pizzuto es uno de los tantos camarógrafos que son periodistas, que tienen la cuna de la noticia, que van detrás de la mejor imagen con el foco, el brillo, pero buscan la noticia. Viene de una tradición de familiares de la televisión”, expresó el conductor.

"¿Qué te quedó en el corazón de esas imágenes más crueles y que, capaz, no estaba reflejado en algún video?", le preguntó Suárez a Pizzuto, quien, muy emocionado, respondió: “Es muy duro. Te viene el dolor, tu familia. No puedo ser imparcial en esto. No se puede ser imparcial con los terroristas en esta guerra. Es muy duro ver a familias, a abuelos... Desde el Holocausto no escucho estos relatos”.

"Todas las noches le dedicaba una hora a hablar con mi familia, llevarles tranquilidad después de las imágenes que veían. La familia no puede comprender lo que nosotros hacemos", expresó sobre su trabajo.