La madre del tirador de San Cristóbal habló con C5N: "Dijeron muchas mentiras"

Por otro lado, el abuelo del tirador dijo que trabaja en el campo, que no vive en San Cristóbal y que por ese motivo no tiene un diálogo fluido con su hija ni con su nieto. Sin embargo, otra versión indica que la familia manejaba un conocido negocio de forrajería situado justo en la esquina del frente a la casa de los abuelos y a pocos metros de la vivienda que habitaba G.C. junto con Mabel.

A su vez, los abogados del adolescente informaran que el menor se encontraba bajo tratamiento psicológico, que se había autolesionado en el pasado, pero que nunca había atentado contra terceros, y que atravesaba problemas intrafamiliares, sobre lo cual no amplió más detalles. También confirmó que solo vivía con su madre, ya que su padre reside en Entre Ríos, donde se desempeña como camionero.

Mariana Oroño, abogada defensora de G.C., aseguró que los padres del menor estaban en estado de shock, de angustia y que "no sabían qué hacer". "La familia pretende que tengan algún tipo de internación en algún establecimiento, no pretenden que vuelva a una dinámica normal que sería muy irresponsable por parte de todos", indicó este martes.

"Ahora queda la evaluación y, por siguiente, algún régimen cerrado, algún lugar de salud mental, no es que él va a volver su hogar, no lo quieren así sus padres, él necesita tratarse", sostuvo Oroño.

Actualmente, el asesino de 15 años pasó la noche alojado en un lugar confidencial dentro de Santa Fe capital y acompañado por su madre. Allí permanecerá hasta que se lleve a cabo la audiencia de imputación, donde la fiscal le informará los cargos. Por su edad, G.C. es no punible.