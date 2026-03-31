La madre del tirador de San Cristóbal habló con C5N: "Dijeron muchas mentiras"
Mabel rompió el silencio tras el ataque perpetuado por su hijo dentro de la Escuela N°40 que terminó con un muerto y ocho heridos. Qué dijo.
Mabel, la madre de G.C., el tirador de 15 años que asesinó a Ian Cabrera e hirió a otros dos estudiantes en una escuela de San Cristóbal, rompió el silencio y aseguró que se dijeron “muchas mentiras” alrededor del caso.
La mujer, que se desempeña como maestra jardinera en la localidad del norte de Santa Fe pero actualmente se encuentra de licencia, habló por primera vez de forma pública sobre el hecho, aunque fue escueta con sus palabras. Lo hizo por mensaje de texto.
“Gracias”, respondió en primer lugar a la consulta formulada por los periodistas de C5N y agregó: "No tengo nada que decir, dijeron todo por todos lados y muchas mentiras”.
Apenas unas horas después de que su hijo disparara una escopeta calibre 12 70 contra sus compañeros de clase en la escuela N°40 Mariano Moreno, la mujer había expresado en dialogo con el mismo canal que "no era momento" para hablar y que "no tenía nada para decir".
Los dichos de Mabel llegan luego de que su padre, el abuelo del menor, hablara públicamente sobre el origen de la escopeta calibre 12/70 utilizada en el ataque e informara que había sido robada de su propiedad. El hombre no acusó a su nieto pero aseguró que el arma no tenía cartuchos y que nunca fue de caza con el atacante ni le enseñó a utilizarla.
Por otro lado, el abuelo del tirador dijo que trabaja en el campo, que no vive en San Cristóbal y que por ese motivo no tiene un diálogo fluido con su hija ni con su nieto. Sin embargo, otra versión indica que la familia manejaba un conocido negocio de forrajería situado justo en la esquina del frente a la casa de los abuelos y a pocos metros de la vivienda que habitaba G.C. junto con Mabel.
A su vez, los abogados del adolescente informaran que el menor se encontraba bajo tratamiento psicológico, que se había autolesionado en el pasado, pero que nunca había atentado contra terceros, y que atravesaba problemas intrafamiliares, sobre lo cual no amplió más detalles. También confirmó que solo vivía con su madre, ya que su padre reside en Entre Ríos, donde se desempeña como camionero.
Mariana Oroño, abogada defensora de G.C., aseguró que los padres del menor estaban en estado de shock, de angustia y que "no sabían qué hacer". "La familia pretende que tengan algún tipo de internación en algún establecimiento, no pretenden que vuelva a una dinámica normal que sería muy irresponsable por parte de todos", indicó este martes.
"Ahora queda la evaluación y, por siguiente, algún régimen cerrado, algún lugar de salud mental, no es que él va a volver su hogar, no lo quieren así sus padres, él necesita tratarse", sostuvo Oroño.
Actualmente, el asesino de 15 años pasó la noche alojado en un lugar confidencial dentro de Santa Fe capital y acompañado por su madre. Allí permanecerá hasta que se lleve a cabo la audiencia de imputación, donde la fiscal le informará los cargos. Por su edad, G.C. es no punible.
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