Axel Kicillof en C5N: "Javier Milei anda con el mameluco de una empresa que no cree que deba ser nacional"
El gobernador bonaerense volvió a fustigar al Presidente por querer adjudicarse el fallo favorable de YPF y lo acusó de ser "un pantano de contradicciones".
El gobernador Axel Kicillof reiteró este lunes sus duras críticas hacia la postura del presidente Javier Milei respecto al reciente fallo judicial por YPF y lo de haber "apoyado a los buitres" y de mantener un discurso contradictorio que atenta contra la soberanía energética del país.
En una entrevista con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno por C5N, Kicillof cuestionó la ambigüedad de la Casa Rosada frente al éxito obtenido en los tribunales de Nueva York. Según el gobernador, Milei intenta capitalizar un logro que choca directamente con sus convicciones previas.
"Durante todo este tiempo les dio la razón a los buitres. Incluso estos días sigue diciendo prácticamente lo mismo, lo cual es peligroso para una posible apelación", advirtió el mandatario provincial.
De esta manera, el referente del Movimiento Derecho al Futuro ironizó sobre la imagen del Presidente defendiendo a la petrolera y sentenció: "Ahora anda con el mameluco de una empresa que no cree que deba ser nacional; él quiere que YPF sea privada y extranjera".
Axel Kicillof, en alerta por el consumo y la industria
Más allá del plano judicial, Kicillof trazó un diagnóstico sombrío sobre el impacto del ajuste económico en la vida cotidiana de los argentinos, citando indicadores críticos de la actual gestión. "Esto no se aguanta más", sentenció, enumerando récords negativos en el consumo de productos básicos como carne, leche y yerba mate.
Asimismo, el gobernador brindó cifras alarmantes sobre el tejido productivo: denunció el cierre de 22.000 empresas y la pérdida de 270.000 empleos formales, asegurando que "muchos no aguantan dos años más de este modelo".
Finalmente, de cara al escenario electoral y legislativo, Kicillof llamó a reorganizar a la oposición bajo una premisa clara: "Este es el año de la construcción, no de las candidaturas".
Para el gobernador, el Gobierno nacional está entrando en una fase de desgaste donde su "sistema de mentiras e insultos" ha empezado a crujir, permitiendo que sectores que antes veían a Milei como imbatible comiencen a buscar alternativas políticas.
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