Axel Kicillof en C5N: "Javier Milei anda con el mameluco de una empresa que no cree que deba ser nacional"

Axel Kicillof, en alerta por el consumo y la industria

Más allá del plano judicial, Kicillof trazó un diagnóstico sombrío sobre el impacto del ajuste económico en la vida cotidiana de los argentinos, citando indicadores críticos de la actual gestión. "Esto no se aguanta más", sentenció, enumerando récords negativos en el consumo de productos básicos como carne, leche y yerba mate.

Asimismo, el gobernador brindó cifras alarmantes sobre el tejido productivo: denunció el cierre de 22.000 empresas y la pérdida de 270.000 empleos formales, asegurando que "muchos no aguantan dos años más de este modelo".

Finalmente, de cara al escenario electoral y legislativo, Kicillof llamó a reorganizar a la oposición bajo una premisa clara: "Este es el año de la construcción, no de las candidaturas".

Para el gobernador, el Gobierno nacional está entrando en una fase de desgaste donde su "sistema de mentiras e insultos" ha empezado a crujir, permitiendo que sectores que antes veían a Milei como imbatible comiencen a buscar alternativas políticas.