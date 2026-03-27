Axel Kicillof celebró el fallo por YPF y recordó que Milei "le dio la razón a los buitres todo el tiempo"

Fallo a favor por YPF: Axel Kicillof cruzó a Javier Milei tras la anulación de la condena Fallo a favor por YPF: Axel Kicillof cruzó a Javier Milei tras la anulación de la condena

Críticas de Axel Kicillof la postura de Javier Milei en el caso YPF

Pese a la coincidencia en la importancia del resultado, Kicillof cuestionó el rol que jugó el actual Jefe de Estado antes de conocerse la revocación. Según el mandatario provincial, el discurso de Milei terminó favoreciendo la posición de los demandantes internacionales.

"El Presidente le dio la razón a los fondos buitres todo el tiempo, desde el comienzo", sentenció Kicillof. Además, vinculó los ataques personales que recibió por parte del libertario con una estrategia judicial fallida y apuntó: "Lo que hace cuando me insulta, lo que está diciendo es que el fallo estaba bien porque los demandantes tenían razón y tenían algo que reclamar. No se sabe si lo hace por ignorancia o por oportunismo político".

Si bien el gobernador bonaerense se mostró optimista por el revés judicial en la Cámara, mantuvo la cautela respecto a los próximos pasos legales que podrían tomar los fondos Burford Capital y Eton Park.

"Tampoco sé qué va a pasar después, pero la Cámara puso las cosas en su lugar", concluyó el mandatario provincial, marcando una clara diferencia con la euforia que se vive en la Casa Rosada de cara a la cadena nacional de esta tarde.