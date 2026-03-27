Axel Kicillof celebró el fallo por YPF y recordó que Milei "le dio la razón a los buitres todo el tiempo"
En diálogo con C5N, el gobernador bonaerense sostuvo que el discurso del libertario terminó favoreciendo la posición de los demandantes internacionales.
En medio de la fuerte repercusión política por la resolución judicial en Estados Unidos en el caso YPF, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, rompió el silencio en diálogo con C5N, donde celebró el fallo y lo que en su momento fue una medida soberana y apuntó contra el presidente Javier Milei.
El exministro de Economía —quien estuvo al frente de la nacionalización de la petrolera en 2012— celebró el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, aunque lanzó duras críticas hacia la postura que mantuvo durante el proceso el libertario, quien ahora busca adjudicarse la victoria jurídica.
Kicillof calificó la noticia como un alivio fundamental para las finanzas nacionales, destacando que la sentencia anterior carecía de sustento legal y financiero.
"Para la Argentina significa sacarse un peso de encima, por un fallo injusto que tiene que ver con un juzgado que es el de Loretta Preska, y antes de Thomas Griesa, que tienen que ver con fondos injustos", explicó el gobernador.
Asimismo, el mandatario provincial fue tajante respecto a la cifra de u$s16.000 millones que pesaba sobre el país. "Significaba una sentencia, además de injusta e ilegal, por un monto absolutamente absurdo. Hoy se ponen las cosas en su lugar. Es una buena noticia", sentenció.
Críticas de Axel Kicillof la postura de Javier Milei en el caso YPF
Pese a la coincidencia en la importancia del resultado, Kicillof cuestionó el rol que jugó el actual Jefe de Estado antes de conocerse la revocación. Según el mandatario provincial, el discurso de Milei terminó favoreciendo la posición de los demandantes internacionales.
"El Presidente le dio la razón a los fondos buitres todo el tiempo, desde el comienzo", sentenció Kicillof. Además, vinculó los ataques personales que recibió por parte del libertario con una estrategia judicial fallida y apuntó: "Lo que hace cuando me insulta, lo que está diciendo es que el fallo estaba bien porque los demandantes tenían razón y tenían algo que reclamar. No se sabe si lo hace por ignorancia o por oportunismo político".
Si bien el gobernador bonaerense se mostró optimista por el revés judicial en la Cámara, mantuvo la cautela respecto a los próximos pasos legales que podrían tomar los fondos Burford Capital y Eton Park.
"Tampoco sé qué va a pasar después, pero la Cámara puso las cosas en su lugar", concluyó el mandatario provincial, marcando una clara diferencia con la euforia que se vive en la Casa Rosada de cara a la cadena nacional de esta tarde.
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