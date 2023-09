Violenta agresión contra Pablo Duggan: "Me decía que me iba a matar"

agresion duggan kansas

El responsable del feroz ataque resultó detenido tras un llamado del colega al 911. Se trata de Lisandro Togni, de 47 años, quien según se pudo saber, se dedica al marketing.

"Me decía 'te voy a matar', se me acercó y me escupió la cara", confesó el conductor de DDD. Y agregó: "Esto es odio político, es un intento de amedrentar a quienes opinamos distinto. Me vino a atacar por mi opinión política".

Nota en desarrollo...