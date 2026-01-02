Caos en Aeroparque: hay casi 30 vuelos demorados

A medida que avanzaban las horas, las demoras fueron más extensas y ambas aerolíneas anunciaron los retrasos, así como también la reprogramación de los vuelos. Sin embargo, hasta el momento no hay información oficial sobre los motivos que generaron semejantes retrasos.

Hasta el cierre de esta nota, eran al menos 30 los vuelos demorados a lo largo de este viernes. Según el sitio oficial de Aeroparque, estas eran algunas de las principales demoras hasta el mediodía:

• Flybondi a Jujuy (AR 5182): de 9.55 demorado hasta las 11.20.

• Aerolíneas Argentinas a Ushuaia (AR 1874): de 10.50 demorado hasta las 13.20.

• Aerolíneas Argentinas a Córdoba (AR 1526): de 10.55 demorado hasta las 11.50.

• Flybondi a Posadas (FO 5092): de 11.25 demorado hasta las 13.25.

• Flybondi a Bariloche (FO 5233): de 11.55 demorado hasta las 18.05.

• Aerolíneas Argentinas a Ushuaia (AR 1896): de 12.20 a 13.20.

• Aerolíneas Argentinas a El Calafate (AR 1896): de 12.20 a 13.20.

• Aerolíneas Argentinas a Bogotá (AR 1360): de 12.20 a 13.20.

• Aerolíneas Argentinas a Rosario (AR 1716): de 12.25 a 14.30.

• Aerolíneas Argentinas a Córdoba (AR 1534): de 12.40 a 14.15.

• Aerolíneas Argentinas a Florianópolis (AR 1218): de 13.00 a 14.15.

• Aerolíneas Argentinas a San Martín de los Andes (AR 1658): de 13.15 a 15.30

Por la tarde, se informaron demoras en diversos vuelos a Río de Janeiro, Mendoza, Bariloche, San Martín de los Andes, Santiago del Estero, Iguazú, El Calafate, San Pablo, Ushuaia, Mendoza y Córdoba.