Caos en Aeroparque: hay casi 30 vuelos demorados
Se registran demoras desde dos hasta seis horas. Muchos pasajeros expresaron su malestar por la falta de información.
Casi 30 vuelos se encuentran demorados en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires, lo que provocó el claro malestar de los pasajeros ante la falta de información por parte de las aerolíneas afectadas. Se registran demoras desde dos y hasta seis horas.
Las demoras se registraron desde las primeras horas de la madrugada de este viernes, afectando principalmente a los pasajeros de Flybondi y Aerolíneas Argentinas, tanto en vuelos nacionales como internacionales.
Uno de los retrasos más alevosos fue el del vuelo FO 5950 de Flybondi con destino a Florianópolis que debía partir a las 00.40 y terminó despegando recién a las 7.23.
A lo largo de la madrugada hubo pequeños atrasos de pocos minutos en los despegues, pero los inconvenientes se retomaron ya entrada la mañana.
Un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Santiago de Chile que debía despegar a las 6.40 lo hizo a las 7.18. Una situación similar ocurrió con otro de la misma empresa con destino a Iguazú programado para las 7 que terminó despegando recién a las 8.52.
A medida que avanzaban las horas, las demoras fueron más extensas y ambas aerolíneas anunciaron los retrasos, así como también la reprogramación de los vuelos. Sin embargo, hasta el momento no hay información oficial sobre los motivos que generaron semejantes retrasos.
Hasta el cierre de esta nota, eran al menos 30 los vuelos demorados a lo largo de este viernes. Según el sitio oficial de Aeroparque, estas eran algunas de las principales demoras hasta el mediodía:
• Flybondi a Jujuy (AR 5182): de 9.55 demorado hasta las 11.20.
• Aerolíneas Argentinas a Ushuaia (AR 1874): de 10.50 demorado hasta las 13.20.
• Aerolíneas Argentinas a Córdoba (AR 1526): de 10.55 demorado hasta las 11.50.
• Flybondi a Posadas (FO 5092): de 11.25 demorado hasta las 13.25.
• Flybondi a Bariloche (FO 5233): de 11.55 demorado hasta las 18.05.
• Aerolíneas Argentinas a Ushuaia (AR 1896): de 12.20 a 13.20.
• Aerolíneas Argentinas a El Calafate (AR 1896): de 12.20 a 13.20.
• Aerolíneas Argentinas a Bogotá (AR 1360): de 12.20 a 13.20.
• Aerolíneas Argentinas a Rosario (AR 1716): de 12.25 a 14.30.
• Aerolíneas Argentinas a Córdoba (AR 1534): de 12.40 a 14.15.
• Aerolíneas Argentinas a Florianópolis (AR 1218): de 13.00 a 14.15.
• Aerolíneas Argentinas a San Martín de los Andes (AR 1658): de 13.15 a 15.30
Por la tarde, se informaron demoras en diversos vuelos a Río de Janeiro, Mendoza, Bariloche, San Martín de los Andes, Santiago del Estero, Iguazú, El Calafate, San Pablo, Ushuaia, Mendoza y Córdoba.
