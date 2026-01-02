Alerta por calor extremo en ocho provincias: cuáles son y hasta cuánto subirá la temperatura
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por condiciones adversas en distintas regiones del país.
Con la llegada del 2026 las temperaturas tuvieron una notable baja en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), después de una serie de días sofocantes. Sin embargo, hay algunas provincias que continuarán con calor extremo en los próximos días.
Los sectores más afectados por el calor extremo -donde regirá el aviso naranja- serán Entre Ríos (en Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay), donde la temperatura llegará a 33°C, y Córdoba (San Justo, Río Primero, Río Segundo, Tercero Arriba, Juárez Celman y Río Cuarto), donde la máxima será de 35°C. Respecto a esta advertencia, el SMN informó que estos fenómenos pueden ser “muy peligrosos”, especialmente para los grupos de riesgo, y podrían generar un efecto moderado o alto en la salud.
A su vez, publicó una alerta amarilla por calor extremo, la cual regirá en Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero, Mendoza, Río Negro, Neuquén y Chubut. Estas temperaturas pueden ser “peligrosas”, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas" y podrían genera un efecto leve a moderado en la salud.
Recomendaciones ante temperaturas extremas
Las recomendaciones para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud.
- Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
- No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
- Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.
- Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.
- Evitar comidas muy abundantes.
- Ingerir verduras y frutas.
- Reducir la actividad física.
- Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
- Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
- Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y sólo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.
El tiempo en el AMBA
Para el segundo día de laño, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará en 23°C, en la misma línea que durante los últimos días. Se esperan mínimas de 17°C y máximas de 26°C, el cielo estará mayormente nublado durante la mañana y se despejará levemente por la tarde, los vientos del sector noreste tendrán velocidades aproximadas de ocho kilómetros por hora y la humedad será del 60%.
En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque un poco más frío, con una media de 21°C, mínimas de 17°C y máximas de 28°C. En principio será una jornada ventosa, con el cielo mayormente nublado durante la mañana y parcialmente nublado por la tarde. Además habrá una humedad del 55%.
