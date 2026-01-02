Alerta por calor extremo en ocho provincias: cuáles son y hasta cuánto subirá la temperatura

Recomendaciones ante temperaturas extremas

Las recomendaciones para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud.

Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.

Evitar comidas muy abundantes.

Ingerir verduras y frutas.

Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y sólo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.

El tiempo en el AMBA

Para el segundo día de laño, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará en 23°C, en la misma línea que durante los últimos días. Se esperan mínimas de 17°C y máximas de 26°C, el cielo estará mayormente nublado durante la mañana y se despejará levemente por la tarde, los vientos del sector noreste tendrán velocidades aproximadas de ocho kilómetros por hora y la humedad será del 60%.

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque un poco más frío, con una media de 21°C, mínimas de 17°C y máximas de 28°C. En principio será una jornada ventosa, con el cielo mayormente nublado durante la mañana y parcialmente nublado por la tarde. Además habrá una humedad del 55%.