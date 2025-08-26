Chocó Claudia Villafañe: sufrió un leve trauma de cráneo

La mañana de este martes no pasó inadvertida para Claudia Villafañe, quien protagonizó un incidente vial en las inmediaciones del Puente Labruna, a metros del estadio Monumental, en la avenida Guillermo Udaondo. Según informaron fuentes policiales, la empresaria intentó realizar un giro en “U” en un tramo donde la maniobra no está permitida, y en ese momento se produjo la colisión con otro vehículo.