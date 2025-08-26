El escalofriante prontuario del femicida de San Antonio de Areco y su relación con el crimen de "La Clotta" Lanzetta

Por esa condena, Suárez estuvo preso en un penal federal y recibió la libertad condicional en junio de 2008.

A su vez, el 28 de enero de 2021 – un mes antes de la primera denuncia de Revah - Suárez se declaró culpable en un juicio abreviado por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género en concurso real con amenazas simples contra una expareja.

Cómo fue el asesinato de Claudio “Clotta” Lanzetta

clota lanzetta

Claudio "Clotta" Lanzetta era amigo de modelos y deportistas top de la década del 90, reconocido por organizar fiestas en los boliches más exclusivos de Buenos Aires y Punta del Este.

En medio de su estrellato mediático, el 29 de octubre de 2001, Lanzetta decidió realizar un encuentro sexual en su casa junto a otros jóvenes, con los que previamente había cenado en un restaurante acompañado por su colaborador Gustavo Pereyra, alias “Guga”, quien fue testigo de lo sucedido.

Una vez en el departamento, uno de los jóvenes dijo que bajaba a buscar algo a su auto, pero volvió con dos hombres más.

En medio de la emboscada, a Lanzetta y a Pereyra los ataron y les robaron dinero en efectivo, joyas, relojes y otras pertenencias mientras los amenazaban con armas. En ese marco, el relacionista público fue asesinado de un disparo en la cabeza.

Por la causa de “robo a mano armada calificado por homicidio”, el Tribunal Oral N°4 condenó en marzo de 2003 a Marcos Germán Araujo como autor material de crimen, quien recibió 15 años y cinco meses de prisión con la unificación de una condena previa en suspenso.

También fueron condenados Matías Ezequiel Elorza a 13 años y Esteban Suárez a 10. Por su parte, Gastón Rojas, un cuarto acusado por el hecho, fue absuelto en el juicio luego de haber delatado a Araujo como quien había sido el autor del disparo.