Santa Fe: robaron 68 ampollas de fentanilo de un hospital

El director del centro de salud, Francisco Sánchez Guerra, contó, en diálogo con Cadena 3, que apenas se detectó el faltante de la medicación se dio aviso a la cartera sanitaria de Santa Fe para que de curso a una investigación judicial. “Para nosotros es un problema que esta droga, que es de uso hospitalario, esté en la calle. Por eso, enseguida tomamos cartas en el asunto”, indicó.

La autoridad sanitaria aclaró “que esta no es droga contaminada” y dijo que si bien 68 ampollas “es un montón” se trata de una cifra en unidades que -para un centro de salud de esta magnitud- es “un consumo normal”. “Pero puesto fuera del hospital, en un ambiente donde no se utiliza para lo que corresponde, es un problema muy muy grande”, advirtió Sánchez Guerra.