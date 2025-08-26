Incendio en un hotel de Constitución dejó al menos 18 afectados
Cuatro personas fueron trasladadas a hospitales cercanos, entre ellas, un bebé de un año.
Un incendio afectó este martes a un hotel en el barrio porteño de Constitución. Por el hecho al menos 14 personas tuvieron que ser asistidas en el lugar y otra cuatro trasladadas a deferentes hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
El hecho se registró en horas de la mañana en un hotel de pasajeros dos pisos ubicado en la esquina de avenida Entre Ríos y Rondeau, donde se desplegó un importante operativo coordinado entre el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) porteño y personal de Bomberos de la Ciudad.
Si bien el fuego se inició en una habitación del primer piso, el humo se expandió rápidamente por las demás habitaciones, por lo que personal de Bomberos tuvo que realizar una inmediata evacuación del lugar.
En total, 18 personas fueron asistidas, cuatro de las cuales tuvieron que ser trasladadas, entre ellos dos menores y dos adultos mayores. Los pacientes fueron llevados en ambulancias del SAME a al Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, al Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía y al Hospital General de Niños Pedro de Elizalde.
“Por suerte no tenemos que lamentar ninguna víctima ni heridos de gravedad”, expresó Alberto Crescenti, director del SAME.
En cuanto a uno de los menores atendidos, Crescenti detalló que se trata de un bebé de un año el cual fue trasladado por precaución tras haber inhalado humo: “Hay que hacerle otros estudios, como placas radiográficas y ver cómo están sus vías aéreas superiores. Se compensó en el lugar con oxígeno y luego se lo llevó al hospital Elizalde para tenerlo más controlado”.
“Realmente la cosa no pasó a mayores. Teniendo en cuenta que había mucha gente en el hotel, se pudo evacuar en orden”, aseguró Crescenti.
Según informó el médico, y tal como se pudo ver en las imágenes tomadas en el lugar, el SAME tuvo que desplazar a 14 móviles que trabajaron en coordinación con cuatro dotaciones de Bomberos de la Ciudad. El operativo incluyó el despliegue de motos médicas, unidades de oxigenación y de triaje.
