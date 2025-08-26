Incendio en un hotel de Constitución dejó al menos 18 afectados

incendio hotel constitucion

“Por suerte no tenemos que lamentar ninguna víctima ni heridos de gravedad”, expresó Alberto Crescenti, director del SAME.

En cuanto a uno de los menores atendidos, Crescenti detalló que se trata de un bebé de un año el cual fue trasladado por precaución tras haber inhalado humo: “Hay que hacerle otros estudios, como placas radiográficas y ver cómo están sus vías aéreas superiores. Se compensó en el lugar con oxígeno y luego se lo llevó al hospital Elizalde para tenerlo más controlado”.

“Realmente la cosa no pasó a mayores. Teniendo en cuenta que había mucha gente en el hotel, se pudo evacuar en orden”, aseguró Crescenti.

Según informó el médico, y tal como se pudo ver en las imágenes tomadas en el lugar, el SAME tuvo que desplazar a 14 móviles que trabajaron en coordinación con cuatro dotaciones de Bomberos de la Ciudad. El operativo incluyó el despliegue de motos médicas, unidades de oxigenación y de triaje.

