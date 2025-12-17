Congreso: un jubilado fue ferozmente atacado con gas pimienta en medio de la marcha
Miles de personas se reunieron este miércoles ante el Congreso para protestar por los recortes a jubilados y, en ese contexto, actuó la Gendarmería.
Un jubilado fue alcanzado por gases lacrimógenos que tiró personal de Gendarmería este miércoles frente al Congreso durante la enésima protesta contra las reformas y ajustes que se debaten en las sesiones extraordinarias.
Nota en desarrollo
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario