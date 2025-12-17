MinutoUno

Congreso: un jubilado fue ferozmente atacado con gas pimienta en medio de la marcha

Sociedad

Miles de personas se reunieron este miércoles ante el Congreso para protestar por los recortes a jubilados y, en ese contexto, actuó la Gendarmería.

Un jubilado fue alcanzado por gases lacrimógenos que tiró personal de Gendarmería este miércoles frente al Congreso durante la enésima protesta contra las reformas y ajustes que se debaten en las sesiones extraordinarias.

gasearon jubilado

