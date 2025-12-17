La madre denunciada por gastarse la plata de la fiesta de egresados en el casino pidió no ir a la cárcel

“La señora no está evadiendo a la Justicia”, sostuvo Sotelo en diálogo con el mencionado medio. Aseguró que su clienta no se encuentra prófuga y que permanece en su casa junto a sus hijos. Además, confirmó que la mujer ya fue notificada formalmente respecto a la causa iniciada en su contra.

fiesta egresados

Varios padres y hasta el propietario del salón ya declararon ante la justicia. En el marco de la investigación, presentaron documentación y comprobantes de pago.

Las familias denunciantes aseguraron que se enteraron sobre el faltante del dinero el mismo día que debía realizarse la fiesta de egresados, cuando al llegar al salón les informaron que solo se había pagado la seña, mientras que el resto de los servicios, como catering, DJ, sonido, iluminación y otros proveedores, no habían sido abonados.

La situación se agravó cuando la mujer les confirmó que el dinero ya no estaba disponible. Primero les habría dado la versión de un robo hasta que finalmente habría admitido que atravesaba problemas de ludopatía y que se había gastado todo el dinero en el casino.

“La verdad es que no hay justificación para lo que hice. Yo tengo problemas con el casino. Usé y después, pensando que la iba a recuperar, me fui embarrando cada vez más”, se leía en un chat que trascendió en las últimas horas, el cual desató la indignación de las familias, que desde abril pagaban cuotas mensuales para cubrir el gasto del evento.

En cuanto a la fiesta de egresados, los padres se reunieron el mismo viernes en el salón, lograron recaudar parte del dinero faltante para efectuar los pagos básicos y, con varias donaciones y un acuerdo con los dueños del lugar, pudieron realizar la celebración.