La madre denunciada por gastarse la plata de la fiesta de egresados en el casino pidió no ir a la cárcel
La imputada por presunta estafa justificó su inasistencia ante la Justicia con un informe psiquiátrico. Su abogado sostuvo que no está prófuga.
Romina E., la mujer denunciada por el presunta estafa y desvío de fondos destinados a la fiesta de egresados de una escuela de Eldorado, Misiones, apareció y pidió no ir a la cárcel. Además, justificó su inasistencia ante la Justicia mediante la presentación de un informe psiquiátrico.
La mujer, madre de una alumna de 5° año de la Escuela Provincial de Comercio N° 19, integraba la comisión organizadora y estaba a cargo de la administración de los fondos recaudados durante el año para la fiesta de egresados. Sin embargo, el dinero no fue destinado al pago de proveedores ni del salón contratado. Por el contrario, versiones aseguran que se habría gastado toda la plata en un casino.
La denuncia penal, radicada por padres de alumnos, consigna un perjuicio económico estimado en 25 millones de pesos, una cifra superior a la que había trascendido inicialmente, según detalló MisionesOnline.
Luego de que el escándalo saliera a la luz, la acusada presentó una eximición de prisión ante el Juzgado de Instrucción Dos de la ciudad de Eldoardo y justificó su inasistencia ante las autoridades con un certificado médico.
Su abogado defensor, Matías Sotelo, se apersonó en la dependencia judicial con un escrito en el que solicitó que su clienta no sea detenida mientras avanza la investigación. A su vez, en el mismo trámite incorporó un certificado psiquiátrico que indicaba el reposo de la imputada. La orden médica había sido emitida emitido en las últimas horas por una profesional y validada por la Policía de Misiones.
“La señora no está evadiendo a la Justicia”, sostuvo Sotelo en diálogo con el mencionado medio. Aseguró que su clienta no se encuentra prófuga y que permanece en su casa junto a sus hijos. Además, confirmó que la mujer ya fue notificada formalmente respecto a la causa iniciada en su contra.
Varios padres y hasta el propietario del salón ya declararon ante la justicia. En el marco de la investigación, presentaron documentación y comprobantes de pago.
Las familias denunciantes aseguraron que se enteraron sobre el faltante del dinero el mismo día que debía realizarse la fiesta de egresados, cuando al llegar al salón les informaron que solo se había pagado la seña, mientras que el resto de los servicios, como catering, DJ, sonido, iluminación y otros proveedores, no habían sido abonados.
La situación se agravó cuando la mujer les confirmó que el dinero ya no estaba disponible. Primero les habría dado la versión de un robo hasta que finalmente habría admitido que atravesaba problemas de ludopatía y que se había gastado todo el dinero en el casino.
“La verdad es que no hay justificación para lo que hice. Yo tengo problemas con el casino. Usé y después, pensando que la iba a recuperar, me fui embarrando cada vez más”, se leía en un chat que trascendió en las últimas horas, el cual desató la indignación de las familias, que desde abril pagaban cuotas mensuales para cubrir el gasto del evento.
En cuanto a la fiesta de egresados, los padres se reunieron el mismo viernes en el salón, lograron recaudar parte del dinero faltante para efectuar los pagos básicos y, con varias donaciones y un acuerdo con los dueños del lugar, pudieron realizar la celebración.
