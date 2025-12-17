CABA: condenaron al dueño de tres bares del Microcentro porteño por trata y promoción de la prostitución
El comerciante y el agente fueron condenados por la trata de personas con fines de explotación sexual de una mujer y la facilitación de la prostitución de otras 15.
El Tribunal Oral Federal (TOF) N°1 de la Capital Federal condenó a 6 años y 6 meses de prisión al dueño de tres bares en el barrio porteño de San Nicolás por haber explotado sexualmente a una mujer y haber facilitado la prostitución de otras 15, entre marzo de 2011 y septiembre de 2012. En el juicio, donde también fue condenado un policía, intervinieron el titular de la Fiscalía General N°7 ante los TOF, Miguel Ángel Osorio, y la auxiliar fiscal Sabrina Cabrera.
El veredicto fue dado a conocer el lunes en los tribunales federal de Retiro y la condena principal recayó sobre Walter Rivero, quien fue considerado coautor de los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual en perjuicio de una mujer, y por promoción y facilitación de la prostitución, en el caso de otras 15 mujeres.
Además, el agente de la por entonces Comisaría 3ª de la Policía Federal (PFA), Cristián José Bernal, fue condenado a 3 años de prisión por considerarlo autor del delito de cohecho pasivo en concurso ideal con el de la promoción y facilitación de la prostitución ajena, en calidad de partícipe secundario. Se pudo corroborar que junto a otro policía de la misma comisaría -que también fue imputado, pero falleció durante el proceso- recibieron dádivas para proteger el funcionamiento de estos locales.
Por otro lado, el tribunal ordenó diferir, en un incidente por separado, el tratamiento de la solicitud de reparación del daño, tanto para la hija de la denunciante de la explotación sexual -fallecida en 2011- como para las víctimas halladas durante los allanamientos que se realizaron en los locales porteños en el marco de la investigación.
En su alegato, los representantes del MPF habían pedido al tribunal que se destinen 108.281.725 pesos para la hija de la damnificada, y que, en concepto de reparación del daño causado por la promoción y facilitación de la prostitución ajena, se destinen unos 291.790.343,83 pesos al Programa Nacional para la Instrumentación de las Reparaciones Integrales a las Víctimas del Delito de Trata de Personas.
Por último, y también a instancia de los solicitado por el MPF, se ordenó que la Dirección General de Orientación, Acompañamiento y Protección a las Víctimas (DOVIC) contacte a las mujeres que se encontraban presentes en los allanamientos de los locales para hacerles saber la existencia de aquel programa nacional para las reparaciones integrales a las víctimas de trata.
El caso
Por entonces Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) -ahora Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX)-, realizó una investigación preliminar en distintos locales de la ciudad de Buenos Aires vinculados a posibles hechos de trata de personas.
Con la obtención de información valiosa, en marzo de 2011 fueron allanados más de un centenar de locales nocturnos que funcionaban bajo la apariencia de comercios lícitos. Fue en uno de esos locales donde se encontró a la víctima de trata, que al momento de declarar detalló los hechos ocurridos en los locales del ahora condenado Walter Rivero y su padre Hugo Rivero -coimputado ya fallecido.
Desde 2008, según el relato de la víctima, Rivero la captó a través de una falsa oferta laboral y, junto a su padre, la forzaron, mediante violencia física y amenazas, a mantener relaciones sexuales en los locales Classic Irish Pub, Keops y Kir Royal.
Se supo que, en al menos dos oportunidades, la víctima intentó escaparse del lugar, pero debido al gran temor que sentía por los llamados amenazantes que Rivero le realizaba, y el poder que ambos implicados ostentaban al tener vínculos con las fuerzas de seguridad, regresaba a los locales.
