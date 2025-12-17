CABA: condenaron al dueño de tres bares del Microcentro porteño por trata y promoción de la prostitución

Por último, y también a instancia de los solicitado por el MPF, se ordenó que la Dirección General de Orientación, Acompañamiento y Protección a las Víctimas (DOVIC) contacte a las mujeres que se encontraban presentes en los allanamientos de los locales para hacerles saber la existencia de aquel programa nacional para las reparaciones integrales a las víctimas de trata.

El caso

Por entonces Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) -ahora Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX)-, realizó una investigación preliminar en distintos locales de la ciudad de Buenos Aires vinculados a posibles hechos de trata de personas.

Con la obtención de información valiosa, en marzo de 2011 fueron allanados más de un centenar de locales nocturnos que funcionaban bajo la apariencia de comercios lícitos. Fue en uno de esos locales donde se encontró a la víctima de trata, que al momento de declarar detalló los hechos ocurridos en los locales del ahora condenado Walter Rivero y su padre Hugo Rivero -coimputado ya fallecido.

Desde 2008, según el relato de la víctima, Rivero la captó a través de una falsa oferta laboral y, junto a su padre, la forzaron, mediante violencia física y amenazas, a mantener relaciones sexuales en los locales Classic Irish Pub, Keops y Kir Royal.

Se supo que, en al menos dos oportunidades, la víctima intentó escaparse del lugar, pero debido al gran temor que sentía por los llamados amenazantes que Rivero le realizaba, y el poder que ambos implicados ostentaban al tener vínculos con las fuerzas de seguridad, regresaba a los locales.