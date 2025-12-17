Nuevo enfrentamiento entre Gendarmería y los manifestantes frente al Congreso

A la habitual marcha de jubilados, se han sumado otras personas que desean protestar contra el presupuesto que intenta impulsar Javier Milei y su equipo, bajo las órdenes del Fondo Monetario Internacional (FMI). Allí, las cámaras de C5N captaron camiones hidrantes y uniformados armados con gas pimienta y otros elementos para herir a quienes avancen en lo que hasta ahora ha sido un derecho constitucional y durante la gestión libertaria se convirtió en una pesadilla.