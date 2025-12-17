Nuevo enfrentamiento entre Gendarmería y los manifestantes frente al Congreso
Mientras dentro del Palacio legislativo se lleva a cabo la discusión por el Presupuesto 2026, afuera se vive nuevamente un clima de tensión.
Mientras dentro del Congreso de la Nación la Cámara de Diputados discute el Presupuesto 2026 con el fin oficialista de obtener la media sanción, en las afueras del Palacio legislativo un nuevo enfrentamiento entre Gendarmería y los manifestantes empaña la jornada.
A la habitual marcha de jubilados, se han sumado otras personas que desean protestar contra el presupuesto que intenta impulsar Javier Milei y su equipo, bajo las órdenes del Fondo Monetario Internacional (FMI). Allí, las cámaras de C5N captaron camiones hidrantes y uniformados armados con gas pimienta y otros elementos para herir a quienes avancen en lo que hasta ahora ha sido un derecho constitucional y durante la gestión libertaria se convirtió en una pesadilla.
Qué se debate este miércoles en Diputados
El Gobierno tiene este miércoles el estreno formal de las sesiones extraordinarias en la Cámara de Diputados, donde busca darle media sanción a la Ley de Presupuesto 2026, iniciativa que obtuvo dictamen en la reunión de comisión e incluye la derogación de la Ley Emergencia en Discapacidad y Ley de Financiamiento Universitario.
La sesión abarca también la modificación del Régimen Penal Tributario, denominada "Ley de Presunción de Inocencia Fiscal", y el proyecto de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria. Además, el bloque oficialista se estrenará como principal fuerza en el recinto.
El borrador final del Presupuesto 2026 proyecta un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 5% y una inflación anual del 10,1%, buscando un superávit fiscal del 1,5% del PBI. Por su parte, se prorrogan hasta 2045 la eximición de tributos a la energía renovable e incorpora deducción de impuestos sobre los combustibles líquidos y el gasoil.
En lo que respecta al Presupuesto 2026, desde La Libertad Avanza pretenden que la votación de la ley sea títulos o capítulos, mientras que la oposición tiene intenciones de se puedan abrir debatir algunos artículos en particular, en especial el 75 que deroga las leyes de discapacidad y universidades.
