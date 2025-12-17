El Presupuesto 2026 prevé derogar la Ley de Discapacidad y desfinanciar las universidades y el Hospital Garrahan

ssstwitter.com_1748644772210.mp4 Cristina Kirchner y el Garrahan

En el documento que debatirán hoy en el recinto, el oficialismo también busca desenganchar la Asignación Universal por Hijo y de las Asignaciones de las actualizaciones automáticas siguiendo la fórmula de movilidad jubilatoria.

El polémico proyecto también restringe el régimen de zonas frías lo que dejará a miles de hogares sin subsidios a la energía.

Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica. Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda y el cada vez mayor presupuesto para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

discapacidad.jpg

Al gobierno libertario le quedan menos de diez días hábiles para cumplir los deberes que le fijaron la Casa Blanca y el FMI: tener un presupuesto y sancionar una reforma laboral. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch dejó listo el dictamen que el oficialismo buscará aprobar este miércoles. Los apoyos para reunir las 28 firmas —sobre un total de 46— llegaron de la mano de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y de los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones. De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a continuar las negociaciones si no quiere correr una suerte similar a la que atravesó durante el tratamiento de la Ley Bases, que perdió buena parte de su articulado en el camino.

Para asegurarse los respaldos, la administración de Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025.

marcha universitaria Mariano Fuchila