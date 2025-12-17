El Presupuesto 2026 prevé derogar la Ley de Discapacidad y desfinanciar las universidades y el Hospital Garrahan
Diputados buscará hoy darle media sanción al Presupuesto 2026 que incluye la derogación de las Leyes de Emergencia en Discapacidad, de Emergencia en Pediatría y de Financiamiento Universitario.
El gobierno de Javier Milei apuesta a lograr este miércoles la media sanción en Diputados de la Ley de Presupuesto 2026. La denominada Ley de leyes incluye un renovado y fortalecido paso de la motosierra sobre áreas sensibles mientras alivia la carga impositiva sobre los sectores más concentrados y ricos del país. En ese camino, el oficialismo apuesta a derogar las Leyes de Emergencia en Discapacidad, Emergencia en Pediatría y de Financiamiento Universitario. Todas ellas normas sancionadas por el Congreso de la Nación, vetadas por el mandatario libertario y vueltas a ser aprobadas por diputados y senadores con más de dos tercios de los votos lo que hizo caer los vetos presidenciales.
Aunque este nuevo ajuste no estaba previsto en el proyecto original el jefe del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni, admitió en la reunión de comisión celebrada ayer en la que se firmó el dictamen, que ante la consulta del presidente del bloque de Fuerza Patria, Germán Martínez, “hubo modificaciones del proyecto presentado en noviembre que están plasmadas en el dictamen que le circulamos a la mayoría de los bloques”.
respondió el cordobés sin avanzar en los detalles de los cambios.se había introducido "una pequeña introducción respecto del proyecto y señaló que hoy iban a buscar dictamen favorable “para darle claridad a los argentinos y a los inversores del mundo para que vean que la Argentina de Milei es seria".
Esas modificaciones establecen la eliminación de la ley de financiamiento para las Universidades nacionales, la ley de Emergencia en Discapacidad y los fondos para el Hospital Garrahan.
El renovado proyecto de ley del oficialismo incorpora el art. 75, el cual dice: “Se derogan las leyes 27.793 y 27.795”, la primera es la de emergencia en Discapacidad y la segunda es la de los presupuestos universitarios. Respecto del Garrahan, el Gobierno asegura que ya cumplió.
En el documento que debatirán hoy en el recinto, el oficialismo también busca desenganchar la Asignación Universal por Hijo y de las Asignaciones de las actualizaciones automáticas siguiendo la fórmula de movilidad jubilatoria.
El polémico proyecto también restringe el régimen de zonas frías lo que dejará a miles de hogares sin subsidios a la energía.
Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica. Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda y el cada vez mayor presupuesto para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
Al gobierno libertario le quedan menos de diez días hábiles para cumplir los deberes que le fijaron la Casa Blanca y el FMI: tener un presupuesto y sancionar una reforma laboral. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch dejó listo el dictamen que el oficialismo buscará aprobar este miércoles. Los apoyos para reunir las 28 firmas —sobre un total de 46— llegaron de la mano de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y de los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones. De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a continuar las negociaciones si no quiere correr una suerte similar a la que atravesó durante el tratamiento de la Ley Bases, que perdió buena parte de su articulado en el camino.
Para asegurarse los respaldos, la administración de Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025.
