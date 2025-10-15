Convocan a movilización a la Agencia Nacional de Discapacidad: "Su inacción pone en riesgo derechos y vidas"
El Foro Permanente Discapacidad llamó a una nueva concentración, esta vez en la sede de ANDIS, para reclamar por el ajuste que lleva a cabo Javier Milei.
El Foro Permanente Discapacidad convocó a una nueva movilización, esta vez a la sede central de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en reclamo por la crisis que atraviesa el sector por el ajuste que lleva a cabo el Gobierno y que perjudica a miles de personas con discapacidad.
Denunciaron desde el Foro que "la inacción de la Agencia Nacional de Discapacidad pone en riesgo derechos, trabajos y vidas", por lo que convocaron para el viernes a las 11 horas en la sede central de ANDIS, ubicada en Dragones 2200, de la Ciudad de Buenos Aires.
"Llamamos a un cese de actividades en sede para exigir: cumplimiento de la Ley 27.793 (Emergencia en Discapacidad), convocatoria inmediata del Directorio del Sistema Único, Aumento de aranceles YA y pago sin demoras de compensaciones atrasadas establecido por la Ley 27.793", reclamaron.
En el marco de las protestas y continua lucha que vienen llevando a cabo desde hace meses, semanas atrás personas con discapacidad, familiares, organizaciones, prestadores, profesionales y personas comprometidas con el sector volvieron a manifestarse en Plaza de Mayo para expresar el rechazo absoluto a la decisión del Gobierno Nacional de no ejecutar la Ley de Emergencia en Discapacidad, por lo que entregaron una carta al presidente Javier Milei.
Las personas convocadas en esa oportunidad hicieron una caminata alrededor de la Plaza con una consigna clara: "Ejecución ya de la Ley de Emergencia en Discapacidad". Esta nueva y masiva manifestación contó con réplicas en distintos puntos del país.
De esta manera, durante dicha movilización, el FORO entregó al presidente Javier Milei una nota en la que reclama la implementación inmediata de la ley.
"Esperamos que no dilate más la ejecución de la ley y se pase a cumplir lo establecido por el Congreso de la Nación", concluye la carta dirigida hacia el mandatario.
