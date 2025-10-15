Convocan a movilización a la Agencia Nacional de Discapacidad: "Su inacción pone en riesgo derechos y vidas"

Las personas convocadas en esa oportunidad hicieron una caminata alrededor de la Plaza con una consigna clara: "Ejecución ya de la Ley de Emergencia en Discapacidad". Esta nueva y masiva manifestación contó con réplicas en distintos puntos del país.

De esta manera, durante dicha movilización, el FORO entregó al presidente Javier Milei una nota en la que reclama la implementación inmediata de la ley.

"Esperamos que no dilate más la ejecución de la ley y se pase a cumplir lo establecido por el Congreso de la Nación", concluye la carta dirigida hacia el mandatario.

carta presidente 1