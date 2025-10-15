Celebra Franco Colapinto: la buena noticia que trae el nuevo motor de Mercedes a Alpine

El nuevo jefe de Alpine fue claro: “Tenemos que sacrificar el corto plazo para construir un futuro competitivo”. Esa visión coincide con la paciencia que se le pide al joven de Pilar, que cuenta con el respaldo de la F1 y del público argentino.

A la espera de lo que muestren Ferrari y Red Bull con sus nuevos desarrollos, Alpine confía en dar un salto de calidad. Con nuevo motor, mayor consistencia y la madurez de Franco, el 2026 podría ser el año del renacer para una escudería que busca volver a los puntos... y para un piloto que quiere demostrar que su lugar en la F1 no es una promesa, sino una realidad.

colapinto alpine

Gira americana en la Fórmula 1: cuándo ver a Colapinto en Estados Unidos

El trazado estadounidense, con sus ondulaciones y largas rectas, será un escenario ideal para medir el verdadero potencial de cada monoplaza. Desde su debut en 2012, el COTA se consolidó como uno de los circuitos más espectaculares y exigentes del calendario, combinando velocidad, técnica y oportunidades de sobrepaso.

Viernes 17 de octubre

Prácticas Libres 1 : 14.30 a 15.30.

: 14.30 a 15.30. Clasificación Sprint: 18.30 a 19.15.

Sábado 18 de octubre

Sprint: 14 a 14.30.

14 a 14.30. Clasificación: 18 a 19.

Domingo 19 de octubre

Carrera: 16:00.

*Los horarios corresponden al huso horario de Argentina.