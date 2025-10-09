Diputados interpelará a Karina Milei por las presuntas coimas en ANDIS: cuándo lo hará
El ministro de Salud, Mario Lugones, también deberá responder por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.
La Cámara de Diputados aprobó el jueves la interpelación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, por los presuntos pagos irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La medida fue aprobada a mano alzada durante la madrugada, en una maratónica sesión. Tanto Karina Milei como Lugones deberán presentarse en el Congreso el miércoles 15 de octubre a las 14 para responder preguntas y dar explicaciones sobre el tem a pedido de los diputados.
Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Salud, argumentó: “Hemos intentado muchísimas veces citar, pedir informes, para conseguir que nos contesten sobre diversos temas y no lo hemos conseguido”.
En tanto, La Cámara de Diputados aprobó un emplazamiento de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento para que el martes 14 de octubre a las 13 se trate la moción de censura e interpelación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
En caso de aprobarse, Francos deberá explicar la postergación de la aplicación de la ley de Emergencia en discapacidad.
“Ahí el Gobierno no cumple, no entra al juego constitucional como corresponde y además saca un decreto estableciendo el no cumplimiento”, señaló el diputado nacional de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño.
Por otro lado, el ministro de Economía, Luis Caputo, será interpelado el próximo miércoles 15 de octubre, pero a las 15, con la idea de que explicaciones sobre las negociaciones con Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI), los préstamos, los acuerdos de salvataje económico y la deuda que contrae Argentina.
"Están entregando la gestión del país a funcionarios de un organismo y una potencia extranjera", dijo el diputado Itaí Hagman, candidato de Fuerza Patria. "No sabemos cuándo va a volver el ministro de Economía, no sabemos qué es lo que están negociando, a cambio de qué. Por eso consideramos que es imprescindible que el ministro Caputo después de 22 meses de estar al frente de la política económica de nuestro país, venga a ser interpelado por este cuerpo".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario