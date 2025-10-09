Diputados interpelará a Karina Milei por las presuntas coimas en ANDIS: cuándo lo hará

“Ahí el Gobierno no cumple, no entra al juego constitucional como corresponde y además saca un decreto estableciendo el no cumplimiento”, señaló el diputado nacional de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño.

Por otro lado, el ministro de Economía, Luis Caputo, será interpelado el próximo miércoles 15 de octubre, pero a las 15, con la idea de que explicaciones sobre las negociaciones con Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI), los préstamos, los acuerdos de salvataje económico y la deuda que contrae Argentina.

"Están entregando la gestión del país a funcionarios de un organismo y una potencia extranjera", dijo el diputado Itaí Hagman, candidato de Fuerza Patria. "No sabemos cuándo va a volver el ministro de Economía, no sabemos qué es lo que están negociando, a cambio de qué. Por eso consideramos que es imprescindible que el ministro Caputo después de 22 meses de estar al frente de la política económica de nuestro país, venga a ser interpelado por este cuerpo".