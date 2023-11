Córdoba: un chico de 13 años quedó en coma tras el brutal ataque de una patota

"Lo golpearon hasta provocarle hundimiento de cráneo y lo dejaron en coma. Está grave, luchando por su vida. Uno le pegó con un ladrillo en la cabeza y se lo dejó marcado", relató Mariela Cardozo, su madre a Telenoche Córdoba.

Los padres dieron detalles del ataque

Respecto del ataque y cómo reaccionó su hijo, explicó: "No te puedo decir si peleó o no, pero supongo que había querido defenderse y uno de los chicos viene y le pega con un ladrillo en la cabeza”.

En tanto, dijo que no se le ocurre por qué la patota de adolescentes golpeó de esa manera a su hijo: "No había porqué. Quisiera preguntárselo a él, pero lamentablemente no me lo puedo decir”.

Por su parte, Fabián Rivarola, su padre, lamentó: "Lo que hicieron no tiene nombre. No solo le pegaron el ladrillazo, sino que también le pegaron una patada en la cabeza".

También sostuvo que "todos los agresores están identificados, así que tarde o temprano van a caer". Lograron individualizarlos gracias a las cámaras de seguridad de la plaza y de los comercios de la zona. No obstante, hasta el momento no hay ningún detenido.

"En el último parte dijeron que el daño cerebral es irreversible. Hay un alto riesgo de que pierda la vida, aunque me aseguraron que van a hacer todo lo que esté a su alcance para que eso no pase", agregó.

“Nos dijeron hoy al mediodía, siguieron hablando los médicos, pero yo quedé en otro mundo. Hoy en día no sé si estoy vivo o si estoy muerto”, agregó.