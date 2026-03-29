La angustia una mujer de Córdoba que perdió todo en el temporal

El fenómeno fue desplazándose con el tiempo. En una primera etapa, el norte bonaerense había sido la zona más afectada, con acumulados cercanos a los 100 milímetros en localidades como Arrecifes y San Antonio de Areco. A medida que avanzó el día, las condiciones mejoraron en esa región, pero el sistema volvió a ganar intensidad más al sur.

Mientras tanto, en Córdoba también se vivió un evento extremo. En Colonia Marina, una pequeña población del departamento San Justo, cayeron entre 200 y 250 milímetros en pocas horas, en uno de los episodios más severos de la temporada. Se produjeron inundaciones en varios sectores, anegamientos en campos y zonas bajas, y dificultades en los accesos.

La tormenta fue particularmente violenta durante la madrugada, lo que obstaculizó la asistencia a los residentes. Además, se informó sobre la caída de árboles y trastornos en el tránsito. El personal municipal trabajó a lo largo de toda la noche y continuaba con labores de desagote.

Este tipo de episodios responde a una combinación de aire cálido y húmedo, con tormentas que se regeneran sobre una misma zona y descargan grandes volúmenes de agua en poco tiempo.

La advertencia de nivel naranja se mantiene durante la mañana del domingo.

El mal tiempo persiste este domingo 29 en el centro, este y noreste de la provincia de Buenos Aires. El Servicio Meteorológico Nacional sostiene el alerta naranja por tormentas intensas o severas en localidades como Olavarría, Azul, Rauch, Maipú, Dolores, el Partido de la Costa y Punta Indio.

De acuerdo con el organismo, se prevén acumulados de entre 50 y 90 milímetros, con registros superiores de manera puntual, por lo que la principal amenaza sigue siendo la fuerza de las lluvias. Otras localidades como Tandil, Mar del Plata, Villa Gesell y la zona del Río de la Plata continúan bajo alerta amarillo, con fenómenos de menor intensidad aunque igualmente significativos.

En el AMBA, en cambio, no rige alerta por el momento y se anticipan lluvias dispersas. Para la tarde, las tormentas podrían prolongarse en el este bonaerense, especialmente en sectores cercanos a Dolores, Punta Indio y el Río de la Plata. Mientras tanto, en las regiones más afectadas, la atención se centra en el escurrimiento del agua acumulada y en la evolución climática durante las próximas horas.