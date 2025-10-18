Cristian Graf se presentó ante la Justicia por el hallazgo del cuerpo de un joven en Coghlan: qué declaró

En ese único contacto con la prensa, a mediados de agosto, Graf afirmó: “No sé cómo llegó el cuerpo de Diego ahí”, y defendió la integridad de su familia, sugiriendo que el cadáver pudo haber sido colocado intencionalmente en su terreno. Sobre la posibilidad de que le hayan “plantado un muerto”, declaró: “La verdad que sí. De una forma u otra está. Pobre muchacho, alguien lo enterró ahí y bueno, se dio a la luz ahora por la obra. Si no, nunca más te hubieses enterado de nada. Es terrible”. También expresó que desconoce los motivos o circunstancias del hecho: “Si fue intencional o qué pasó en ese momento cuando lo hicieron, la verdad desconozco. El por qué, el lugar, todo... Es raro. Obviamente que es raro”.

Finalmente, Graf insistió en su inocencia: “Yo tengo la conciencia limpia, mi familia tiene conciencia limpia y ya está”, y afirmó que quienes lo conocen no dudarán de él. Sobre su vínculo con la víctima, remarcó: “Lo único que me liga a mí con Diego Fernández es que estuvimos un año en el colegio”.