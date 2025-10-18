Cristian Graf se presentó ante la Justicia por el hallazgo del cuerpo de un joven en Coghlan: qué declaró
El único sospechoso de la causa declaró durante tres horas ante el juez y el fiscal y se mantuvo firme sobre su inocencia, recordando su vínculo limitado con la víctima.
Cristián Graf se presentó este viernes ante la Justicia para ser indagado en la causa por la aparición de los restos de Diego Fernández Lima en el jardín de su domicilio, ubicado en el barrio porteño de Coghlan. La audiencia, que se extendió por aproximadamente tres horas, fue seguida por la prensa que aguardaba declaraciones de su defensa. Tras finalizar, su abogada, Erica Nyczypor, explicó que “Graf declaró lo que en su momento dijo públicamente. Contestó tanto las preguntas del fiscal como del juez. Fue muy preciso. Ahora vamos a esperar qué decisión van a tomar el fiscal y el juez”.
Durante la indagatoria, tanto el juez Alejandro Adrián Litvack como el fiscal Martín López Perrando consultaron a Graf sobre la relación que mantenía con la víctima. “Todos sabemos que eran compañeros de escuela, pero no tenían una relación de amistad”, detalló Nyczypor, y agregó que Fernández Lima y sus otros compañeros de colegio nunca habían ido a la casa del sospechoso, ni para reuniones sociales ni para tareas escolares. La abogada subrayó que Graf mantenía su grupo de amigos del ámbito de los boy scouts, conservando vínculos de aquella época.
También se le preguntó al imputado si tenía conocimiento de que el cuerpo de Fernández Lima estaba enterrado en su propiedad. “Ni él ni su familia sabían que había restos óseos en ese lugar”, afirmó Nyczypor, quien representa legalmente a Graf junto a su colega Martín Díaz. Según explicó la defensa, Graf presentó planos del terreno para ilustrar cómo era la medianera en ese momento —en realidad un alambrado— y la ubicación de la fosa donde se encontraron los restos.
Tras la audiencia, Nyczypor destacó que la defensa solicitó el sobreseimiento y el archivo de la causa, y se refirió al carácter reservado de Graf. Desde el hallazgo de los restos, el hombre se mantuvo distante de los medios, salvo por una única entrevista. “Los Graf son muy cerrados, no les gusta hablar con los medios. Él ya habló en aquella entrevista que le hicieron y considera que con eso ya es suficiente”, señaló la abogada.
En ese único contacto con la prensa, a mediados de agosto, Graf afirmó: “No sé cómo llegó el cuerpo de Diego ahí”, y defendió la integridad de su familia, sugiriendo que el cadáver pudo haber sido colocado intencionalmente en su terreno. Sobre la posibilidad de que le hayan “plantado un muerto”, declaró: “La verdad que sí. De una forma u otra está. Pobre muchacho, alguien lo enterró ahí y bueno, se dio a la luz ahora por la obra. Si no, nunca más te hubieses enterado de nada. Es terrible”. También expresó que desconoce los motivos o circunstancias del hecho: “Si fue intencional o qué pasó en ese momento cuando lo hicieron, la verdad desconozco. El por qué, el lugar, todo... Es raro. Obviamente que es raro”.
Finalmente, Graf insistió en su inocencia: “Yo tengo la conciencia limpia, mi familia tiene conciencia limpia y ya está”, y afirmó que quienes lo conocen no dudarán de él. Sobre su vínculo con la víctima, remarcó: “Lo único que me liga a mí con Diego Fernández es que estuvimos un año en el colegio”.
