Hamás entregó el cuerpo de un rehén fallecido a Israel: buscan identificarlo

Según una comunicación del brazo armado del movimiento, el nuevo cuerpo fue hallado recientemente y su entrega se coordinó para las últimas horas del viernes. Fuentes de seguridad israelíes precisaron que la transferencia se concretó alrededor de las 00:30 hora local, con mediación de la Cruz Roja.

En los últimos días, la violencia en la Franja se redujo de manera significativa, y los 20 rehenes vivos capturados durante el ataque de 2023 fueron liberados. Paralelamente, Israel anunció que prepara la reapertura del paso de Rafah, en la frontera con Egipto, aunque todavía no hay fecha confirmada.

Por su parte, Hamas exigió a los mediadores internacionales —entre ellos Egipto, Qatar y Turquía— que garanticen el cumplimiento de los compromisos asumidos por Israel. En un comunicado, el grupo señaló la necesidad de acelerar el ingreso de ayuda humanitaria, reabrir el cruce de Rafah y poner en marcha la reconstrucción de la Franja.