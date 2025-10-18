Joven en moto fue atropellada por una camioneta en Martín Coronado y pelea por su vida: el conductor se dio a la fuga
Ocurrió en Tres de Febrero. La Victima Agustina Díaz, de 19 años, viajaba en moto junto a su novio.
Una impactante choque ocurrió Martín Coronado, partido de Tres de Febrero. Agustina Díaz, de 19 años, viajaba como acompañante en una moto junto a su novio, Lucas, cuando un conductor la atropelló brutalmente y escapó.
El hecho ocurrió el miércoles pasado minutos antes de las 17 en la esquina de José Camilo Crotto y Del Kaiser. La víctima y su novio circulaban con casco, como muestran los videos de cámaras de seguridad.
En esa intersección, una Volkswagen T-Cross azul los embistió de lleno y los hizo volar varios metros. El conductor del auto escapó a toda velocidad y, hasta el momento, sigue prófugo.
Agustina quedó en coma y conectada a un respirador artificial en el Hospital Bocalandro, en Loma Hermosa.
Gracias a las cámaras de seguridad de la zona, los familiares de Agustina pudieron reconstruir parte del recorrido del automóvil, que escapó a gran velocidad por la avenida Presidente Perón y luego giró hacia la avenida Márquez, perdiéndose de vista.
Lucas, relató con angustia el momento "Nosotros volvíamos de hacer unos mandados de nuestro emprendimiento de tragos y postres, que arrancamos hace unas tres semanas. Ese mismo día era el cumpleaños de mi sobrina, y mientras ella se fue a comprar ropa nosotros salíamos. Estábamos volviendo para festejar”, dijo con inmenso dolor el muchacho.
“Gente como esta te arruina todo. Son personas inconscientes. Nos dejó a nosotros la peor parte, porque hoy Agustina está luchando por su vida. Yo sé que va a salir adelante porque es fuerte”, dijo totalmente conmovido.
El joven se quebró frente a los medios al pensar en qué cosas podría haber hecho distintas para evitar la tragedia, pero reconoció nuevamente que el auto debía haber frenado en ese cruce y que iba a gran velocidad: “Pensé que iba a frenar”.
“Mi cabeza está todo el día pensando en lo que podría haber hecho distinto”, sostuvo Lucas con inmenso dolor.
