Joven en moto fue atropellada por una camioneta en Martín Coronado y pelea por su vida: el conductor se dio a la fuga

Gracias a las cámaras de seguridad de la zona, los familiares de Agustina pudieron reconstruir parte del recorrido del automóvil, que escapó a gran velocidad por la avenida Presidente Perón y luego giró hacia la avenida Márquez, perdiéndose de vista.

Lucas, relató con angustia el momento "Nosotros volvíamos de hacer unos mandados de nuestro emprendimiento de tragos y postres, que arrancamos hace unas tres semanas. Ese mismo día era el cumpleaños de mi sobrina, y mientras ella se fue a comprar ropa nosotros salíamos. Estábamos volviendo para festejar”, dijo con inmenso dolor el muchacho.

“Gente como esta te arruina todo. Son personas inconscientes. Nos dejó a nosotros la peor parte, porque hoy Agustina está luchando por su vida. Yo sé que va a salir adelante porque es fuerte”, dijo totalmente conmovido.

El joven se quebró frente a los medios al pensar en qué cosas podría haber hecho distintas para evitar la tragedia, pero reconoció nuevamente que el auto debía haber frenado en ese cruce y que iba a gran velocidad: “Pensé que iba a frenar”.

“Mi cabeza está todo el día pensando en lo que podría haber hecho distinto”, sostuvo Lucas con inmenso dolor.