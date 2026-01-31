Cuáles son los signos del horóscopo chino que siempre están dispuestos para escuchar a los demás

Enérgico, generoso y siempre dispuesto a ayudar, el Caballo es ese amigo que te saca de casa para despejar la cabeza. Sus consejos suelen venir acompañados de planes, movimiento y actividades que ayudan a cambiar el ánimo. Aunque valoran mucho su independencia, si necesitás compañía o contención, no lo dudan ni un segundo.

Cerdo

El Cerdo representa la bondad, la paciencia y la comprensión absoluta. Es el signo que escucha una historia mil veces sin perder la atención ni el interés. Para ellos, los problemas de los demás importan de verdad, y harán todo lo posible para ayudar sin esperar nada a cambio. Además, poseen un fuerte sentido de la justicia y disfrutan profundamente de hacer el bien.

Mono

El Mono combina apoyo emocional, alegría y creatividad. Según el horóscopo chino, es un signo libre y curioso, pero cuando alguien lo necesita, se queda el tiempo que haga falta. Sus consejos suelen venir acompañados de abrazos, charlas largas y planes simples como una noche de películas o una salida al aire libre, ideales para levantar el ánimo.

En el horóscopo chino, estos cuatro signos se destacan por su enorme capacidad de acompañar y escuchar, convirtiéndose en pilares emocionales para quienes los rodean. Si necesitás contención, consejo o simplemente sentirte acompañado, son los primeros a los que conviene acudir