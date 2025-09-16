Cuándo será el eclipse solar total más largo del siglo

El eclipse máximo podrá observarse en la ciudad de Luxor, Egipto, donde la fase de totalidad alcanza los 6 minutos y 23 segundos.

Eclipse solar

Eclipse solar: recomendaciones y datos de la NASA

Desde la NASA recordaron que para su observación será necesario contar con equipos adecuados, como telescopios y lentes prismáticos con certificación ISO 12312-2, esenciales para proteger la vista. Además, recomendaron a los observadores ubicarse en zonas con cielos despejados, lejos de la contaminación lumínica.

La sombra de la Luna durante un eclipse solar se desplaza a unos 258 kilómetros por hora y se extiende cerca de 15.227 kilómetros, generando una franja de oscuridad amplia y duradera.

Este fenómeno llega a cubrir aproximadamente 2,5 millones de kilómetros cuadrados de la superficie terrestre. Aunque representa solo una mínima parte frente a los 510 millones de kilómetros cuadrados del planeta, el área afectada es suficiente para que millones de personas puedan presenciarlo.

El último eclipse solar total visible ocurrió el 8 de abril de 2024, con una duración de 4 minutos y 28 segundos y fue visto en Estados Unidos, México y Canadá.