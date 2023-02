Caos en la 9 de Julio por un campamento piquetero frente al ministerio de Desarrollo Social

campamento 9 julio.mp4

La instalación de carpas se mantuvo durante toda la madrugada dado que la protesta se realiza por tiempo indeterminado frente al Ministerio de Desarrollo Social. Durante la jornada de este jueves se definirá cómo continuará la medida de fuerza tomada en reclamo por la suspensión de cerca de 160.000 planes sociales.

Qué tramo de la 9 de Julio está bloqueado por el campamento piquetero

A raíz de la protesta, el tránsito se mantenía hoy interrumpido en la avenida 9 de Julio en el tramo que va desde la avenida Corrientes hasta San Juan. Los piqueteros reclaman una “reunión urgente con la ministra Victoria Tolosa Paz. Contra las miles de bajas en el programa Potenciar Trabajo y en reclamo de los alimentos a los comedores populares que no llegaron en el mes de febrero”.

La respuesta del Gobierno por el campamento piquetero en la 9 de Julio

Por su parte, el ministerio de Desarrollo Social calificó la protesta como una nueva "extorsión" y ratificaron el proceso de validación del programa.

"El piquete y la extorsión no es la contraprestación del Potenciar Trabajo. Llevar a pibes y pibas, nenes de cuatro años y bebés con su mamá al acampe en la 9 de julio tampoco lo es. Me da mucha tristeza ver esta Argentina donde un sector de UP, para hacer política y posicionarse en año electoral, utiliza a la gente más pobre", afirmó la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, en declaraciones formuladas ayer a la radio FM Delta.

De esta forma, la ministra criticó al movimiento que encabeza Eduardo Belliboni, ante el nuevo "movilización y acampe" frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social para esta tarde, en reclamo de "suspensiones y bajas" en el programa Potenciar Trabajo, entre otras demandas.

"El ministerio no es el ministerio de los piqueteros, es el de Desarrollo Social que tiene como objetivo políticas públicas que garanticen que los sectores más vulnerables de la Argentina puedan encontrar la transferencia de ingresos para subsistir y tener un plato de comida en sus hogares", remarcó Tolosa Paz.

Desde la UP, en tanto, Saravia dijo a Télam que "hay varios temas pendientes, entre ellos, las personas que fueron suspendidas del programa (Potenciar Trabajo) de manera injusta, reclamos en lo que hace a la entrega de alimentos y demoras para la entrega de materiales y herramientas para los emprendimientos productivos".

La Unidad Piquetera está integrada por militantes del MTR-Votamos Luchar, CUBA-MTR, el Polo Obrero, Libres del Sur, el Bloque Piquetero Nacional, la Agrupación Armando Conciencia y la Organización 17 de Noviembre, el MTR Teresa Rodríguez, facciones del FOL y del Movimiento Territorial Liberación (MTL-Rebelde).

También forman parte la Coordinadora por el Cambio Social, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), la Federación de Organizaciones de Base (FOB) y el Movimiento Barrial de los Trabajadores (MBT), entre otros.