Rosario: una pareja intentó tener sexo en un vuelo de Copa Airlines

Es esta autoridad quien puede tomar medidas contra las personas que afecten la seguridad, la disciplina o el normal desarrollo del vuelo. En los casos donde hay exhibicionismo, la situación puede derivar en causas contravencionales o penales ajenas al Código Aeronáutico. También podrían aplicarse reglamentos de seguridad operacional de la ANAC sobre conductas que alteren las condiciones normales del vuelo.

En paralelo, la aerolínea puede sancionarlos o vetarlos de poder viajar con ellos en el futuro.