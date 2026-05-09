La Plata: alquiló un departamento de forma temporaria y su huésped la desvalijó

El acusado hizo el ingreso el pasado lunes 4 de mayo cerca de las 14 y le dijo a la propietaria que más tarde le confirmaría si se quedaría por más de una noche. Le comentó que había viajado por la muerte de su padre y pagó la tarifa en efectivo.

La reserva había sido realizada a través de una reconocida plataforma en la que el huésped se había identificado como Nicolás Martins.

Robo departamento La Plata

El hombre finalmente le confirmó que su estadía iba a extenderse. Hasta ese momento la gestión parecía normal, sin embargo, horas más tarde la propietaria descubriría el malicioso plan que el inquilino traía entre manos.

El hombre permaneció en el lugar hasta el miércoles y antes de retirarse se habría llevado distintos elementos de la propiedad.

Esa mañana, cuando la mujer se acercó al departamento para recibir las llaves, lo encontró prácticamente vacío y al revisar las cámaras, descubrió el horror. Según dijo, el hombre se llevó algunos objetos chicos, pero también muebles grandes.

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De acuerdo con la información publicada por el medio platense 0221, el inventario de lo robado incluye dos televisores de 50 pulgadas marca BGH, dos mesas de centro, ocho sillas —seis de tipo Pampa con tapizado color cian y dos de exterior—, cortinas, dos veladores y un juego de sábanas.

Además, en la denuncia también se detalló la ausencia de una pava eléctrica, una sandwichera, un juego de ollas y un set de cubiertos, ambos de la marca Tramontina.

Todo el accionar del acusado quedó registrado en las cámaras de seguridad del edificio, lo que permitió a la propietaria constatar el saqueo. Según la mujer, la denuncia fue realizada ante la aplicación, pero la plataforma respondió que “lo único que te pueden reconocer es si alguien se llega a accidentar adentro del departamento, si te llegan a robar, no se hacen cargo de eso”.