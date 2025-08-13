Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 13 de agosto

Para cerrar la semana, el viernes que además es día no laborable con fines turísticos, también se espera con bajas temperaturas de entre 2 y 12 grados, pero con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, y parcialmente nublado en la tarde y noche.

Se anticipa un leve repunte térmico para el fin de semana, con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 5 y 13 grados para el sábado; y de entre 10 y 15 para el domingo.