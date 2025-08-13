Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 13 de agosto
El Servicio Meteorológico Nacional prevé otra jornada con condiciones agradables, a la espera del regreso del frío.
Luego de varias jornadas con temperaturas agradables y condiciones del clima casi primaverales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) espera una última jornada previo a la llegada del frío.
De esta manera, el miércoles también tendría temperaturas agradables, de entre 9 y 15 grados, acompañadas por cielo entre mayor y parcialmente nublado durante toda la jornada.
De esta manera, ya desde la medianoche podría empezar a sentirse un notable descenso de las temperaturas, con mínimas mucho más bajas e incluso bajo cero para zonas del conurbano bonaerense.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Se afianza el pronóstico del SMN y el jueves y viernes serían, hasta el momento, las jornadas con más frío de la semana.
De esta manera, el jueves tendría cielo algo nublado, con una temperatura mínima que arrancará en -1 grados, y subiendo hasta 12 de máxima, en la que se espera una jornada bien de invierno.
Para cerrar la semana, el viernes que además es día no laborable con fines turísticos, también se espera con bajas temperaturas de entre 2 y 12 grados, pero con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, y parcialmente nublado en la tarde y noche.
Se anticipa un leve repunte térmico para el fin de semana, con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 5 y 13 grados para el sábado; y de entre 10 y 15 para el domingo.
