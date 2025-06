Dónde comprar el buzo de la Universidad de La Plata que mostró Cristina Kirchner

No es, sin embargo, la primera vez que la exmandataria luce esta prenda que genera orgullo entre los estudiantes de la casa de altos estudios. En abril del año pasado, en el marco de la masiva Marcha Federal Universitaria, Cristina se sumó desde el balcón del Instituto Patria con el mismo buzo de la UNLP.

Se trata de la casa de estudios donde Cristina se conoció con Néstor Kirchner y se recibió en Abogacía.

El buzo que mostró la exmandataria es obra de unos emprendedores que decidieron estampar estas prendas con las siglas y referencias de las universidades argentinas al estilo de las célebres camperas o remeras con imágenes de universidades del extranjero, especialmente de Estados Unidos.

Jóvenes emprendedoras vienen homenajeando a las universidades nacionales con un ingenioso proyecto en Instagram. En su cuenta @experienciasabia, ofrecen buzos con los logos de diversas universidades argentinas, incluyendo la UNLP, la UBA y otras instituciones.

Estos buzos, confeccionados con frisa invisible y un diseño bordado especial, se pueden encargar en talle S, M y L a través de la cuenta de Instagram de las emprendedoras.

Si bien el sitio web está temporalmente caído, se espera que la toma de pedidos se reanude pronto. Mientras tanto, los interesados pueden buscar las diferentes opciones en las redes sociales, tanto de las universidades como de las emprendedoras.

Embed - experiencia sabia on Instagram: "Les presentamos la colección de universidades públicas nacionales (parte 2) Cuantas veces hemos visto e incluso usado buzos de universidades extranjeras que no tienen nada que ver con nuestra experiencia personal, con nuestra cultura e incluso con nuestra formación profesional? Nuestra propuesta trata de reivindicar y enaltecer el potencial nacional que tenemos como país. Entre ello se encuentran las universidades públicas nacionales a las que muchos le debemos las mejores épocas y las mejores oportunidades de nuestras vidas… Por eso creemos que hay que empezar a enorgullecernos más de lo propio y defender las instituciones que nos han abierto camino a nuevas andanzas y que además han sido y son herramientas de igualación social en un país a veces tan dividido. Lo nacional es hermoso porque es propio, y no hay nada más lindo que poder decir que algo nos pertenece Las universidades que presentamos en esta foto son: UNLP (Universidad Nacional de La Plata) UNDMP (Universidad Nacional de Mar del Plata) UTN (Universidad Tecnológica Nacional) UNQ (Universidad Nacional de Quilmes) UNSAM (Universidad Nacional de San Martín) UNA (Universidad Nacional de las Artes) Se pueden encargar a través de la página web a partir de las 20:00hs En la publicación anterior continuamos con el resto de las universidades que incorporamos en esta tanda! Nuestra mayor ambición es arrancar la próxima con todas las universidades públicas nacionales Esperamos que les guste! Aguante la universidad pública nacional, la producción nacional y este país inmenso lleno de oportunidades "