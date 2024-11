El audio previo al derrumbe de Villa Gesell: "Están poniendo guita, pero está hecho pelota"

En las últimas horas salió a la luz un audio que pertenecería a Javier Gutiérrez, el carpintero de 50 años que al término de esta nota permanecía desaparecido debajo de los escombros del Hotel Dubrovnik. Según detallaron sus familiares, el hombre había llegado hacía un mes a Villa Gesell y estaba encargado de algunas refacciones en las habitaciones.

"Los de Gesell están invirtiendo un montón de guita en algo que está prácticamente hecho pelota", alertaba Javier en el audio al que tuvo acceso C5N. "Es como querer poner a punto la camionetita de Ali, quieren darle una lavada de cara y ya no quieren que sea Apart Hotel", contaba.

audio javier gutierrez gesell

Sobre el proyecto a futuro del nuevo dueño del hotel respecto a las habitaciones, Gutiérrez contaba: “Le van a sacar la heladerita, el bajo mesada, la mesada y no sé qué, lo reemplazarán con un sofá, no sé. Ellos tienen una confitería abajo, si quieren comer, que coman abajo y después se van a descansar”,

Respecto al trabajo que realizaría él dentro de las instalaciones, contaba: "La idea es que se saquen todas las heladeritas, las hagan plata, las vendan, todo, vuela todo y que a no sea más Apart Hotel. Y los placares, por ahora, le van a dar una lavada de cara. Yo le voy a hacer al del sexto piso hasta el primer piso más o menos, acondicionarlo. El año que viene, o cuando termine la temporada que seguiré, lo reemplazaremos todo con melamina y sin puertas".

Sin embargo, no dejó de mencionar la discrepancias que existían con la profesional a cargo de la obra: "No le convenció, no le gustó a la arquitecta, pero es lo que hay”.

En el marco de la investigación llevada a cabo por la fiscal Verónica Zamboni, descubrieron que, al momento del derrumbe, a cargo de la nueva administración del hotel, había dos obras en el lugar en simultáneo e independientes entre sí. Cada una tenía su arquitecta, con sus obreros y capataces o contratistas. Todos trabajaban de manera aislada de los otros.

Por el hecho ya hay cinco detenidos, todos imputados por “estrago doloso agravado”.