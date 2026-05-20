Caso de la docente jubilada que apareció calcinada en Mendoza: por qué sospechan de uno de sus hijos
Conforme avanza la investigación por la muerte de Margarita Gutiérrez, surgen las primeras hipótesis.
La investigación de la muerte de Margarita Gutiérrez, la docente jubilada encontrada calcinada en Mendoza, dio un giro inesperado: ya no se habla de un asalto, sino que se elaboró otra teoría. La justicia sospecha de una puesta en escena para encubrir el homicidio.
La mujer, de 72 años, fue encontrada parcialmente calcinada en su domicilio de la calle Isaac Estrella, en la ciudad de Junín, Mendoza. La primera impresión, por las habitaciones revueltas y las ventanas abiertas, sugirió inicialmente un homicidio en ocasión de robo.
Pero la teoría del asalto perdió fuerza al confirmarse que no faltaban pertenencias de valor. La Unidad Fiscal Rivadavia-Junín sospecha que el desorden fue provocado intencionalmente para desviar la atención de los peritos.
Fuentes de la investigación indicaron a medios locales que no se detectaron faltantes de objetos de valor dentro de la casa, por lo que los fiscales comenzaron a sospechar que alguien intentó montar una escena para simular un asalto y desviar el avance de la causa.
En ese contexto, la Unidad Fiscal Rivadavia-Junín ordenó la detención de uno de los hijos de la víctima.
Según trascendió, el hombre tendría problemas de consumo de estupefacientes y quedó bajo la mira de los investigadores tras las primeras medidas realizadas en el expediente.
Quién era Margarita Gutiérrez
Margarita fue una destacada y querida maestra jardinera cuya trayectoria marcó a la comunidad de Junín. Un jardín nucleado de la región lleva su nombre en reconocimiento a su labor pedagógica.
Era madre de Ever Demaldé, director técnico local que formó parte de los equipos de trabajo de Marcelo Bielsa. Su trágico fallecimiento generó conmoción, repudio y pedidos de justicia en redes sociales por parte de allegados, vecinos y antiguos alumnos.
Sus allegados la despidieron con un conmovedor mensaje en las redes: “Con profunda tristeza despedimos a Margarita, una querida amiga, maestra jardinera, dulce, amorosa y dedicada. Nadie merece partir de una manera tan cruel. El dolor y la indignación nos atraviesan el alma.”
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