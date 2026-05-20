Caso de la docente jubilada que apareció calcinada en Mendoza: por qué sospechan de uno de sus hijos

Según trascendió, el hombre tendría problemas de consumo de estupefacientes y quedó bajo la mira de los investigadores tras las primeras medidas realizadas en el expediente.

Quién era Margarita Gutiérrez

Margarita fue una destacada y querida maestra jardinera cuya trayectoria marcó a la comunidad de Junín. Un jardín nucleado de la región lleva su nombre en reconocimiento a su labor pedagógica.

Era madre de Ever Demaldé, director técnico local que formó parte de los equipos de trabajo de Marcelo Bielsa. Su trágico fallecimiento generó conmoción, repudio y pedidos de justicia en redes sociales por parte de allegados, vecinos y antiguos alumnos.

Sus allegados la despidieron con un conmovedor mensaje en las redes: “Con profunda tristeza despedimos a Margarita, una querida amiga, maestra jardinera, dulce, amorosa y dedicada. Nadie merece partir de una manera tan cruel. El dolor y la indignación nos atraviesan el alma.”