Un brasilero fue demorado por romper billetes en Boca vs. Cruzeiro

Más de 400 actas y 80 trapitos demorados

operativo Boca Cruzeiro Hubo varias personas demoradas durante el operativo en la Bombonera

El procedimiento formó parte de un amplio operativo de seguridad desplegado por el Ministerio de Seguridad porteño en los alrededores de La Bombonera. De acuerdo con las cifras oficiales, se labraron 413 actas por distintas infracciones.

A su vez, un total de 301 actuaciones estuvieron relacionadas con personas que intentaron ingresar al estadio sin entradas y fueron detectadas en los dos primeros anillos de control.

operativo Boca Cruzeiro Se montaron al menos tres cordones de control antes del ingreso al estadio

Además, la Policía porteña demoró a 80 trapitos en el tercer anillo perimetral, el sector más alejado de La Bombonera. Cuatro de ellos fueron trasladados a la Oficina Central de Identificación por reincidencia, mientras que otro quedó detenido por desobediencia, por disposición de la Unidad de Flagrancia Sur a cargo del fiscal Paiva.

En paralelo, la Policía de la Ciudad también impidió el ingreso de 23 personas que tenían vigente el derecho de admisión.

operativo Boca Cruzeiro Se detectó que 23 personas tenían vigente el derecho de admisión

Un menor detenido por tentativa de robo en La Bombonera

Durante los operativos en las inmediaciones del estadio, los efectivos también detuvieron a un adolescente de 17 años acusado de intentar robar objetos del interior de un vehículo estacionado.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Quinquela Martín y Azara, donde el joven, residente en la localidad bonaerense de Dock Sud, fue sorprendido tras dañar el vidrio de una camioneta Jeep Renegade.

La causa quedó en manos del Juzgado de Menores N°1, a cargo del juez Cristian Axel Von Leers, con intervención de la Secretaría 3 del doctor Rodrigo Lozano. Por disposición judicial, el menor fue trasladado al Instituto Inchausti.