Un brasilero fue demorado por romper billetes en Boca vs. Cruzeiro
El hombre fue descubierto mientras destruía pesos argentinos y realizaba gestos provocadores contra los hinchas del xeneize.
Un ciudadano brasilero fue demorado durante el partido que disputaron Boca y Cruzeiro en La Bombonera por los octavos de final de la Copa Libertadores, luego de ser detectado realizando gestos provocadores y rompiendo billetes argentinos frente a los hinchas del xeineize.
El episodio ocurrió el martes por la noche en medio del partido. Según informaron fuentes policiales, el hincha de Cruzeiro fue visto mientras destruía pesos argentinos y hacía gestos, en una actitud considerada como una provocación hacia la parcialidad local.
Personal de la Unidad de Coordinación Operativa (UCO) del Departamento Conductas Ilícitas en Eventos Masivos intervino de inmediato y siguió los movimientos del hombre hasta que abandonó el estadio. Finalmente, el hincha Cruzeiro de fue interceptado al salir por la puerta 6 Bis de La Bombonera y quedó demorado.
Tras la consulta con la Oficina Central Receptora de Denuncias, el fiscal Fernando Curto dispuso labrar un acta por infracción al artículo 116 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, normativa que sanciona actos de provocación hacia la parcialidad rival en espectáculos deportivos.
Más de 400 actas y 80 trapitos demorados
El procedimiento formó parte de un amplio operativo de seguridad desplegado por el Ministerio de Seguridad porteño en los alrededores de La Bombonera. De acuerdo con las cifras oficiales, se labraron 413 actas por distintas infracciones.
A su vez, un total de 301 actuaciones estuvieron relacionadas con personas que intentaron ingresar al estadio sin entradas y fueron detectadas en los dos primeros anillos de control.
Además, la Policía porteña demoró a 80 trapitos en el tercer anillo perimetral, el sector más alejado de La Bombonera. Cuatro de ellos fueron trasladados a la Oficina Central de Identificación por reincidencia, mientras que otro quedó detenido por desobediencia, por disposición de la Unidad de Flagrancia Sur a cargo del fiscal Paiva.
En paralelo, la Policía de la Ciudad también impidió el ingreso de 23 personas que tenían vigente el derecho de admisión.
Un menor detenido por tentativa de robo en La Bombonera
Durante los operativos en las inmediaciones del estadio, los efectivos también detuvieron a un adolescente de 17 años acusado de intentar robar objetos del interior de un vehículo estacionado.
El hecho ocurrió en la intersección de las calles Quinquela Martín y Azara, donde el joven, residente en la localidad bonaerense de Dock Sud, fue sorprendido tras dañar el vidrio de una camioneta Jeep Renegade.
La causa quedó en manos del Juzgado de Menores N°1, a cargo del juez Cristian Axel Von Leers, con intervención de la Secretaría 3 del doctor Rodrigo Lozano. Por disposición judicial, el menor fue trasladado al Instituto Inchausti.
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