A su turno, el embajador Wang Wei repasó los más de 50 años de relación bilateral —hoy elevada a asociación estratégica integral— y destacó hitos recientes como la apertura de la primera librería china en el país y el lanzamiento de la primera carrera universitaria docente en idioma chino.

El acto contó además con los mensajes de Lisandro López (CEO de Grupo Indalo), Tang Dajun (director general de Radio y Televisión de Chongqing) y un saludo enviado desde China por He Biao, representante de la NRTA, cerrando con un bloque de promoción turística y cultural encabezado por funcionarios de los distritos de Shapingba, Jiangjin y Yongchuan interesados en coproducir junto a instituciones y productoras argentinas.