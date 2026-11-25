El Congreso fue sede del lanzamiento de "Hora China" y el vínculo entre Grupo Indalo y medios asiáticos
Con presencia del embajador Wang Wei, Cecilia Ibáñez y Lisandro López, el Congreso de la Nación albergó el encuentro cultural que lanzó "Hora China".
El Auditorio del Espacio Cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación fue escenario este martes del Primer Encuentro de Industrias Culturales "Horizontes Audiovisuales · Aprendizaje Mutuo entre Civilizaciones", el evento oficial donde Grupo Indalo y la Administración Municipal de Radio y Televisión de Chongqing presentaron "Hora China" y dieron inicio al primer Mes de Exhibición de Obras Audiovisuales Chinas en la Argentina.
La ceremonia reunió a autoridades parlamentarias, diplomáticas y ejecutivos del sector audiovisual de ambos países.
El momento más simbólico de la jornada en el Congreso de la Nación llegó luego de los discursos institucionales y de la proyección de adelantos de la producción televisiva y cinematográfica china, entre ellos Tesoros de China.
Allí, los representantes argentinos y chinos realizaron una cuenta regresiva y apoyaron sus manos juntas sobre una pantalla interactiva, fusionándose en una imagen que dio vida formal a "Hora China" y dejó inaugurado el ciclo.
Diplomacia parlamentaria, respaldo de la NRTA y promoción cultural de Chongqing
La apertura del encuentro estuvo a cargo de la diputada nacional Cecilia Ibáñez, vicepresidenta primera de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, quien celebró la iniciativa como un paso concreto para profundizar el conocimiento mutuo "a través de la comunicación, el arte y la creatividad" y reivindicó la diplomacia parlamentaria con mirada federal al señalar que "cada provincia posee una identidad propia, capacidades productivas y expresiones artísticas con enorme proyección internacional".
A su turno, el embajador Wang Wei repasó los más de 50 años de relación bilateral —hoy elevada a asociación estratégica integral— y destacó hitos recientes como la apertura de la primera librería china en el país y el lanzamiento de la primera carrera universitaria docente en idioma chino.
El acto contó además con los mensajes de Lisandro López (CEO de Grupo Indalo), Tang Dajun (director general de Radio y Televisión de Chongqing) y un saludo enviado desde China por He Biao, representante de la NRTA, cerrando con un bloque de promoción turística y cultural encabezado por funcionarios de los distritos de Shapingba, Jiangjin y Yongchuan interesados en coproducir junto a instituciones y productoras argentinas.
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