La Corte Suprema de Justicia firmó la Resolución 1553/26 y hay fin de semana largo antes de diciembre de 2026
El lunes 30 de noviembre fue declarado jornada no laborable y feriado optativo en San Andrés de Giles por La Corte Suprema de Justicia bonaerense.
Un fin de semana largo antes de diciembre de 2026 quedó confirmado para los habitantes de San Andrés de Giles luego de que la Corte Suprema de Justicia suscribiera la Resolución 1553/26 —en consonancia con la disposición provincial 516/2026—, estableciendo como jornada no laborable y feriado optativo el próximo lunes 30 de noviembre.
La medida obedece a la celebración del 220.º aniversario de la localidad y las tradicionales fiestas patronales en honor a San Andrés Apóstol.
A quiénes alcanza el feriado del lunes 30 de noviembre y cómo funcionarán los servicios
De acuerdo con el esquema administrativo fijado para las fechas conmemorativas del distrito (tal como ocurrió también durante los festejos históricos de octubre dispuestos por el Ministerio de Gobierno provincial), la medida establece distintas modalidades según el sector laboral:
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Administración pública, Justicia y Banco Provincia: será jornada no laborable obligatoria para los empleados de la administración pública municipal y bonaerense, dependencias judiciales alcanzadas y sucursales del Banco de la Provincia de Buenos Aires en el partido, por lo que no asistirán a sus puestos de trabajo.
Sector privado (comercio, industria y servicios): regirá como feriado de carácter optativo, dejando a criterio de cada empleador del ámbito comercial, industrial y demás prestadores privados la apertura o suspensión de actividades durante el lunes 30.
El motivo histórico detrás del descanso extendido en San Andrés de Giles
La conmemoración del 30 de noviembre constituye una de las fechas más significativas del calendario cívico y religioso de San Andrés de Giles, ya que reúne tanto el 220.º aniversario de la fundación del partido como las fiestas patronales dedicadas a San Andrés Apóstol. Con la declaración del asueto administrativo y el feriado optativo, las autoridades buscan facilitar la participación activa de los vecinos, familias e instituciones locales en los actos protocolares y celebraciones comunitarias programadas para cerrar noviembre.
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