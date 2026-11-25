Lisandro López y el acuerdo del Grupo Indalo con medios chinos: "Si hay voluntad, las distancias se acortan"
El CEO de Grupo Indalo analizó el alcance estratégico de "Hora China" y destacó el potencial del gigante mercado audiovisual asiático.
El CEO de Grupo Indalo, Lisandro López, destacó el valor estratégico, cultural y comercial del flamante convenio firmado junto a las productoras chinas Classic Media y Masterwork Media y la Administración Municipal de Radio y Televisión de Chongqing, que dio origen a la franja televisiva "Hora China".
Al analizar el alcance de esta alianza internacional, el directivo subrayó la importancia de tender lazos reales entre ambas sociedades: "Cuando hay voluntad, las distancias se acortan", afirmó en referencia a la delegación de Chongqing que recorrió más de 18.000 kilómetros para participar del lanzamiento en Buenos Aires.
Durante su intervención en el Congreso de la Nación y en su análisis sobre el futuro del sector, Lisandro López remarcó que "Hora China" no busca únicamente transmitir contenidos, sino construir confianza, elemento que definió como "la base de cualquier negocio de largo plazo".
La visión estratégica de Lisandro López sobre el mercado audiovisual asiático
El CEO de Grupo Indalo explicó que mirar hacia Asia constituye una decisión clave para la industria local, respaldada por la magnitud del ecosistema digital y televisivo de China.
Según datos de la Administración Nacional de Radio y Televisión de China (NRTA) citados por el ejecutivo, ese país cuenta con dos mercados de más de 1.000 millones de usuarios cada uno (televisión y audiovisual en línea), cuya facturación en 2025 superó los 1,5 billones de yuanes (más de US$ 200.000 millones), reflejando un crecimiento interanual del 5,2% y de casi un 68% respecto de 2020.
En esa línea, López recordó que la Argentina y China acumulan más de cinco décadas de vínculos comerciales, científicos y productivos, pero advirtió que las relaciones entre naciones no se sostienen solo con papeles.
"Se sostienen con comprensión mutua. Ahí los medios tenemos una responsabilidad central y, a la vez, una oportunidad: tender un puente de doble mano a través de historias, imágenes y voces, y abrir nuestra industria a nuevos mercados, contenidos y socios", concluyó, agradeciendo el respaldo de la NRTA, la Embajada china, el Congreso Nacional y los equipos de Grupo Indalo y C5N.
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