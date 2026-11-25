En esa línea, López recordó que la Argentina y China acumulan más de cinco décadas de vínculos comerciales, científicos y productivos, pero advirtió que las relaciones entre naciones no se sostienen solo con papeles.

"Se sostienen con comprensión mutua. Ahí los medios tenemos una responsabilidad central y, a la vez, una oportunidad: tender un puente de doble mano a través de historias, imágenes y voces, y abrir nuestra industria a nuevos mercados, contenidos y socios", concluyó, agradeciendo el respaldo de la NRTA, la Embajada china, el Congreso Nacional y los equipos de Grupo Indalo y C5N.