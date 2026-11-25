Mientras ajusta a trabajadores y jubilados, Milei y Caputo aprobaron un beneficio para dueños de superyates
Javier Milei y Luis Caputo eximieron a los superyates que lleguen a Ushuaia de la tarifa de permanencia para fomentar el turismo de lujo.
Mientras profundizan su ajuste sobre los sectores más débiles de la sociedad como los jubilados y discapacitados y mientras sostienen su política de licuación de los salarios de los trabajadores como una de sus principales anclas para intentar mantener a raya a la inflación, el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, acaban de aprobar un nuevo beneficio para el sector más rico del país e incluso para millonarios del exterior. Ahora son los dueños de superyates los beneficiados por las políticas libertarias.
Así quedó plasmado en la Resolución 70/2026 publicada este miércoles en el Boletín Oficial con la firma del titular de la Agencia Nacional de Puertos y Vias Navegables, Iñaki Miguel Arreseygor. Allí, el gobierno libertario resolvió bonificar el 100% de la tarifa de permanencia en la Rada Bahía Ushuaia para los superyates con capacidad máxima certificada de hasta 12 pasajeros. El beneficio comenzará a regir este jueves y estará vigenta en toda la temporada 2026/2027. Entre los considerandos de la polémica medida, el Gobierno asegura que busca así recuperar la actividad de estas embarcaciones en el puerto fueguino.
La bonificación no implica sin embargo que las embarcaciones puedan utilizar gratuitamente todas las instalaciones y servicios portuarios. Para acceder al beneficio, los superyates deberán cumplir una condición obligatoria: realizar una estadía mínima de un día en el Muelle Comercial del Puerto de Ushuaia una vez finalizada su permanencia en rada.
Ese ingreso al muelle deberá abonarse íntegramente de acuerdo con el tarifario vigente, al igual que cualquier otro servicio que requieran las embarcaciones durante su permanencia.
La resolución establece que el descuento se limita exclusivamente a la tarifa correspondiente a la permanencia en Rada Bahía Ushuaia. No comprende el uso del muelle comercial ni otros servicios portuarios, logísticos u operativos.
Por lo tanto, las embarcaciones deberán pagar las tarifas correspondientes al abastecimiento, combustible, gestión de residuos, provisiones, cambios de tripulación, asistencia técnica, reparaciones y mantenimiento, entre otras prestaciones.
Desde la Agencia Nacional de Puertos y Navegación sostienen que el esquema promocional busca incentivar el ingreso efectivo de los superyates al muelle comercial y generar mayor demanda de servicios vinculados con la actividad marítima.
Entre los fundamentos de la medida, la autoridad portuaria destacó la ubicación estratégica de Ushuaia, su infraestructura y la disponibilidad de servicios logísticos, además de su vinculación con la actividad marítima y antártica. La resolución también sostiene que la bonificación permitirá ampliar la actividad y captar nuevas operaciones, sin representar una disminución de los ingresos para la Terminal Ushuaia, debido al movimiento económico que se espera generar a través de los servicios asociados.
Resolución 70/2026:
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