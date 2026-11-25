Por lo tanto, las embarcaciones deberán pagar las tarifas correspondientes al abastecimiento, combustible, gestión de residuos, provisiones, cambios de tripulación, asistencia técnica, reparaciones y mantenimiento, entre otras prestaciones.

Desde la Agencia Nacional de Puertos y Navegación sostienen que el esquema promocional busca incentivar el ingreso efectivo de los superyates al muelle comercial y generar mayor demanda de servicios vinculados con la actividad marítima.

Entre los fundamentos de la medida, la autoridad portuaria destacó la ubicación estratégica de Ushuaia, su infraestructura y la disponibilidad de servicios logísticos, además de su vinculación con la actividad marítima y antártica. La resolución también sostiene que la bonificación permitirá ampliar la actividad y captar nuevas operaciones, sin representar una disminución de los ingresos para la Terminal Ushuaia, debido al movimiento económico que se espera generar a través de los servicios asociados.

Resolución 70/2026: