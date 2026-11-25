Detuvieron en Boedo a un empresario acusado de violar a la madre de una amiga, filmarla y darle drogas
Según la denuncia, los abusos ocurrieron dentro de un departamento en Boedo al que la víctima, adicta al crack, había llegado para comprar estupefacientes.
Un empresario de 35 años fue detenido por la Policía de la Ciudad, acusado de haber violado reiteradas veces a una mujer y suministrarle drogas en un departamento del barrio porteño de Boedo. En su celular, los investigadores encontraron supuestos videos de los abusos.
El hecho denunciado ocurrió el 29 de septiembre en una vivienda situada sobre la calle Estados Unidos. El acusado, identificado como Lucas J., fue arrestado y en los últimos días recibió prisión preventiva.
La denuncia de la víctima
Todo se descubrió tras el llamado de la víctima al 911. Luego, con su denuncia ampliada ante la División de Protección Familiar y de Género de la Policía de la Ciudad, se conocieron más detalles del aberrante episodio.
De acuerdo con la denuncia, la víctima, que sufre de adicción a las drogas, había consumido crack y en horas de la noche se contactó con el acusado, amigo de una de sus hijas, con la intención de comprar más estupefacientes.
Tras la transacción inicial, siempre según el relato de la víctima, el acusado se bajó los pantalones y la forzó contra un secarropa. Al finalizar el abuso sexual, le entregó una bolsa de cocaína. ”Tomá, te la ganaste", le dijo, de acuerdo a lo publicado por Infobae.
La mujer se retiró del departamento, pero Lucas J. la llamó con insistencia. Cuando la víctima regresó, consumieron cocaína dentro del departamento y tras esto el hombre la habría abusado por segunda vez. De acuerdo a la imputación, fueron tres violaciones en la misma noche.
Qué encontraron en el celular del detenido
Los estudios médicos realizados luego de la denuncia determinaron que la víctima sufrió dos lesiones en el cuerpo de la mujer compatibles con su testimonio. Tras esto, recibió un botón antipánico y una consigna policial en la puerta de su casa.
En paralelo, la Policía allanó el departamento de Lucas J. en Boedo, donde secuestraron su celular como parte de las primeras medidas.
Durante el análisis del teléfono, realizado por personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal porteño, se habrían encontrado videos de los abusos.
La investigación fue encabezada por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°28 Especializada en Violencia de Género, a cargo de Martín Perel, y la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos vinculados con Estupefacientes, cuya titular es Cecilia Amil Martín.
En los últimos días, la jueza Natalia Molina, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°8, dictó la prisión preventiva para el acusado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado en tres oportunidades que, a su vez, comercialización de estupefacientes y suministro reiterado.
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