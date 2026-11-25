La mujer se retiró del departamento, pero Lucas J. la llamó con insistencia. Cuando la víctima regresó, consumieron cocaína dentro del departamento y tras esto el hombre la habría abusado por segunda vez. De acuerdo a la imputación, fueron tres violaciones en la misma noche.

Qué encontraron en el celular del detenido

Los estudios médicos realizados luego de la denuncia determinaron que la víctima sufrió dos lesiones en el cuerpo de la mujer compatibles con su testimonio. Tras esto, recibió un botón antipánico y una consigna policial en la puerta de su casa.

En paralelo, la Policía allanó el departamento de Lucas J. en Boedo, donde secuestraron su celular como parte de las primeras medidas.

Durante el análisis del teléfono, realizado por personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal porteño, se habrían encontrado videos de los abusos.

La investigación fue encabezada por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°28 Especializada en Violencia de Género, a cargo de Martín Perel, y la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos vinculados con Estupefacientes, cuya titular es Cecilia Amil Martín.

En los últimos días, la jueza Natalia Molina, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°8, dictó la prisión preventiva para el acusado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado en tres oportunidades que, a su vez, comercialización de estupefacientes y suministro reiterado.